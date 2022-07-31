Подружжя зі США придбало на аукціоні прапор України з підписом Олега Псюка: відома сума

Подружжя зі Сполучених Штатів Америки отримало прапор України з підписом фронтмена гурту-переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra – Олега Псюка.

Так, пара придбала стяг на благодійному аукціоні. Вони зробили найбільшу ставку - 9200 грн.

Втім, після перемоги пара подвоїла суму та перерахувала на потреби ЗСУ 18400 грн.

Про це повідомив організатор благодійного аукціону ГО "Союз українок" КМФ на сторінці у Facebook.

Фото: ГО "Союз українок" КМФ

"Лот благодійного аукціону на підтримку ЗСУ уже в Америці у Соломійки Кобути та Дена Артура", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, пара поділилася, що планує взяти цей прапор на концерт гурту Kalush Orchestra, який відбудеться у Філадельфії.

Нагадаємо, нещодавно офіційно стало відомо, що конкурс пісні "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії. Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у цій країні, втім, від імені України.

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