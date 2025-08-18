ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Мірошниченки похизувалися кадрами зі свого літнього відпочинку без дітей

Вони влаштували тиху відпустку в Карпатах.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тимур та Інна Мірошниченки

Тимур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Українська зіркова пара Тимур та Інна Мірошниченки вирішили організувати собі відпочинок й поділилися цим зі своїми прихильниками.

Вони обидва опублікували відео в Instagram із підписом «До повного перезавантаження 3… 2… 1…», тим самим демонструючи свою відпустку в горах.

На кадрах пара насолоджується гірськими краєвидами, ранковою тишею та затишними прогулянками.

«Уявіть: абсолютна тиша. Лише звуки природи і ці дзвіночки. Інколи додається шум дощу чи цвіркунів. Суцільна медитація», — написала в сторіз Інна.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Очевидно, що пара влаштувала собі відпочинок без дітей, на відео немає Мії, Марка, Марселя та Ангеліни.

Підписники з теплотою вітали подружжя з відпусткою:

  • Клас! Гарного та спокійного вам відпочинку!

  • Казка!

  • Який клас! Молодці, що вирвались.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко привітала названого сина з днем народження. Їхньому молодшому сину Марселю виповнилося чотири роки.

