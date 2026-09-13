Подружжя Решетніків приїхало у знакове місце й показало, де в Україні закрутився їхній роман

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — показала романтичні кадри з чоловіком та розсекретила місце початку їхніх стосунків 18 років тому.

Так, блогерка опублікувала в Instagram спільні фото з коханим на тлі гір. Подружжя також сходило до місцевого ресторану, де зробило кілька романтичних світлин.

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За словами Христини, саме Карпати відіграли особливу роль у їхній історії кохання. 18 років тому вони вперше разом поїхали до гір — тоді ж Григорій уперше став на лижі, а закохані навіть встигли посваритися.

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Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

«18 років тому тут все й почалось. Наша перша поїздка була в Карпати, перші лижі коханого, після яких він ледь вижив, і навіть перша сварка була теж тут. Сьогодні їхали і згадували, як все було тоді. Любов — це те, що тримає нашу менталку зараз на плаву», — зворушливо поділилася Христина.

До слова, Григорій та Христина Решетніки одружилися 2009 року. Подружжя виховує трьох синів — 13-річного Івана, 8-річного Дмитра та 5-річного Олександра. У жовтні вони святкуватимуть 16-ту річницю шлюбу.

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