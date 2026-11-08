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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Подружжя Усиків гайнуло до Італії та замилувало ніжними обіймами на прогулянці Римом

Катерина Усик показала романтичні кадри з чоловіком та похизувалася стильним образом під час прогулянки італійською столицею.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олександр та Катерина Усики

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина Усик, замилувала Мережу романтичними фото з чоловіком під час прогулянки вечірнім Римом.

Подружжя влаштувало атмосферну фотосесію на вулицях італійської столиці. Катерина обрала для виходу стильний об’ємний тренч відтінку кемел. Образ доповнила лаконічною чорною сумочкою через плече. Олександр віддав перевагу повсякденному вбранню — світлому вільному світшоту та темним штанам. На спільних кадрах закохані ніжно обіймаються та позують одне з одним.

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Особливу увагу привернули чуттєві кадри, на яких Катерина притулилася до чоловіка, поки позаду них мерехтіли нічні вогні Рима.

Фотографиня зафіксувала не лише стильні образи подружжя, а й моменти їхньої ніжності. Світлини Катерина опублікувала у своєму Instagram, де поділилася атмосферою романтичної прогулянки.

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр та Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Усика Катерина засвітила рідкісні фото батьків та показала їхнє розкішне сімейне свято в Іспанії.

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