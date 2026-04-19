ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
767
Час на прочитання
2 хв

Поет Павло Вишебаба одружився з коханою всього через три місяці після знайомства: як минуло весілля

Письменник і блогерка здивували неформальним весіллям у Тернополі.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям, а їхнє креативне весілля одразу привернуло увагу шанувальників.

Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію. Фото з цього дня вони опублікували в соцмережах, показавши природність і простоту моменту.

«Ми одружились і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випили кави, купили книжок і поїсти веганських хот-догів», — написав під фото Павло.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Образ пари також став частиною святкової історії: Павло Вишебаба обрав костюм у клітинку з білою сорочкою та темною краваткою, тоді як Анжеліка Кравець з’явилася у білій мереживній сукні з довгими рукавами та фатою. Контраст класики й невимушеності підкреслювали кеди на ногах нареченої, які додали образу сучасного настрою.

«Якщо захочете нас привітати — в коментарях і в профілі важливий збір для мого підрозділу Мінотавр, будемо вдячні», —зазначив наречений.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Пара не лише поділилася особистою радістю, а й нагадала про важливий збір, який залишається частиною життя Павла як військового.

Павло Вишебаба — український письменник і військовослужбовець, який активно поєднує творчість із службою. Анжеліка Кравець відома як письменниця та блогерка, яка веде публічну діяльність у медіапросторі. Їхній шлюб став несподіваною подією для аудиторії через короткий період знайомства.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська у весільній сукні зізналась Дзідзьо у любові і смачно його поцілувала просто на сцені.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie