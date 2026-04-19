Поет Павло Вишебаба одружився з коханою всього через три місяці після знайомства: як минуло весілля

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Реклама

Письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям, а їхнє креативне весілля одразу привернуло увагу шанувальників.

Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію. Фото з цього дня вони опублікували в соцмережах, показавши природність і простоту моменту.

«Ми одружились і в статусі чоловіка й дружини вже встигли випили кави, купили книжок і поїсти веганських хот-догів», — написав під фото Павло.

Реклама

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Образ пари також став частиною святкової історії: Павло Вишебаба обрав костюм у клітинку з білою сорочкою та темною краваткою, тоді як Анжеліка Кравець з’явилася у білій мереживній сукні з довгими рукавами та фатою. Контраст класики й невимушеності підкреслювали кеди на ногах нареченої, які додали образу сучасного настрою.

«Якщо захочете нас привітати — в коментарях і в профілі важливий збір для мого підрозділу Мінотавр, будемо вдячні», —зазначив наречений.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець / © instagram.com/vyshebaba

Пара не лише поділилася особистою радістю, а й нагадала про важливий збір, який залишається частиною життя Павла як військового.

Павло Вишебаба — український письменник і військовослужбовець, який активно поєднує творчість із службою. Анжеліка Кравець відома як письменниця та блогерка, яка веде публічну діяльність у медіапросторі. Їхній шлюб став несподіваною подією для аудиторії через короткий період знайомства.

Реклама

