Поет-військовий Павло Вишебаба через пів року після одруження відгуляв традиційне весілля в Карпатах

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

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Український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба, який пів року тому офіційно одружився, відгуляв із дружиною Анжелікою весілля в Карпатах.

Про це він розповів у своєму Instagram. Закохані організували свято восени у Карпатах. Парочка провела цей день лише в компанії одне одного. Павло Вишебаба говорить, що весілля має для них з обраницею особливе значення. Тож подружжя його святкувало з дотриманням українських традицій.

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«Навесні ми розписались, засвідчили, так би мовити, державі наш шлюб, а восени ми мали можливість провести церемонію весілля для нас двох за українською традицією», — ділиться поет.

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Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Подружжя одягнуло особливі вишиванки, на яких були вишиті всі області України. Також Павло та Анжеліка перев’язували руку рушником, співали народні пісні, переламували хліб, давали одне одному обітниці та запалювали свічки родинного дерева.

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Та це ще не все. Закохані разом створили родинну скатертину за допомогою давної техніки ручного друку. Вони відбивали дерев’яними різьбленими штампами різнокольорові символи, що мають для них особливе значення.

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

«На бавовняній скатертині ми відбивали деревʼяними різьбленими штампами різнокольорові символи, які мають для нас значення, — лисиць, які для мене символ захисту тварин і водночас назва нашого хутора Лисички; кіз, яких обожнює Анжеліка, а тепер і я; рослини, ягоди, квіти тощо», — ділиться поет.

І, звичайно ж, подружжя влаштувало фотосет на пам’ять. Закохані позували в оточенні карпатських гір на тлі засніженої Говерли.

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Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Зазначимо, Павло Вишебаба розсекретив стосунки з Анжелікою в січні цього року. Вже у квітні закохані офіційно уклали шлюб, який для поета став другим. Раніше він був одружений із журналісткою Інною Тесленко, з якою розлучився 2022 року. Колишня дружина поета заявила, що їхній шлюб розпався через його зради. Тим часом Павло Вишебаба це заперечує і запевняє, що нові стосунки почалися після розлучення.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик неочікувано заговорила про весілля. Артистка знову хоче стати нареченою.

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