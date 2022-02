"Погрози" Вакарчука піти з шоу та сльози Потапа: яким був п'ятий випуск "Голосу країни-12"

Ефір дивував також появами зірок на сцені.

На каналі "1+1" відбувся п'ятий ефір 12-го сезону вокального шоу "Голос країни".

Відкрив епізод 22-річний масажист Олександр Олещук з села Жовтанці, що на Львівщині. Сцену "Голосу" – перша для виконавця, втім, він співає постійно. Батьки хлопця виступають на весіллях, де інколи співав і він. За його словами, людям подобається його виконання, тож тепер він вирішив спробувати свої сили у головному вокальному проєкті країни. А підкорювати тренерів учасник вирішив з піснею Леонарда Коена Hallelujah. Першою своє крісло розвернула Оля Полякова. Також натиснула на червону кнопку Надя Дорофєєва. Втім, своїм наставником він обрав DOROFEEVA.

Наступним на сцену вийшов гурт GULI GULI. Жіноче тріо міксує український фольклор зі світовими хітами. Для зіркових тренерів колектив підготував незвичний сюрприз – на музику із хіта The Weeknd - Blinding Lights вони поклали українську пісню. Дівчатам вдалося розвернути крісло Потапа та потрапити до нього у команду.

Третьою спробувала свої сили 30-річна Лаура Утєутова з Казахстану. Дівчина зізналася, що мріє потрапити до команді Наді Дорофєєвої. Для цього вона обрала трек співачки "Почему". Втім, на жаль, виконавиці не вдалося розвернути жодне тренерське крісло. Зі свого боку, Надя зізналася, що хотіла натиснути на кнопку, але почула, що на низьких нотах Лаурі було складно співати.

Серед учасників п'ятого випуску також була 22-річна Дар'я Забєліна з смт Шпиків, Вінницької області. Вона ніде не навчалася вокалу, але співає у ресторанах Вінниці та вже має своїх шанувальників. За словами виконавиці, "Голос" – єдина для неї можливість заявити про себе на всю країну. На "сліпих прослуховуваннях" дівчина чуттєво виконала пісню Тіни Кароль "Твої гріхи". Голос Дар'ї зацікавив Святослава Вакарчука, Потапа та Надю Дорофєєву. Між наставниками почалася боротьба за учасницю. Ба більше, Вакарчук настільки хотів бачити співачку у своїй команді, що навіть "пригрозив" піти з проєкту.

"З поваги до усіх академічних співаків, до тих, хто навчався, у мене немає жодного снобізму, як в теж людини-самоучки і я вважаю, що круто, коли людина навчається. Але у вас було по-хорошому чути, що ви не маєте поставленої вокальної школи, і це, можливо, те, що мене самого зачепило. Я вчився співати душею, серцем, і я чую, що ви це робите так само. Мені б так хотілося, щоб люди, які співають душею, всі збиралися у моїй команді. Якщо ви до мене не підете, я, мабуть, піду з проєкту", – заявив Святослав.

У результаті, учасниця продовжує боротися за перемогу у команді Вакарчука.

Наступним продемонстрував свій талант 27-річний Нарек Амірян з Вірменії. Декілька місяців тому він вперше побачив відео "Голосу країни" на YouTube і без вагання подав заявку на кастинг. Нарек не має вокальної освіти, а у Вірменії працює хірургом. Учасник зізнався, що хоче навчитися професійно співати, проте залишати хірургію не планує. На сліпих прослуховуваннях він заспівав пісню Luciano Pavarotti – Nessun dorma. Учасник ошелешив наставників своїм співом та розвернув усі крісла. А своєю тренеркою він обрав Дорофєєву.

Також цього випуску виступив Михайло Герасимчук. Хлопець, який приїхав із Запоріжжя, навчався у металургійному коледжі. Втім, його душа лежить до творчості. Учасник мріє стати співаком, а також – відкрити власну музичну школу. На сцені "Голосу країни" він виконав хіт MONATIK - JOMO | Зажигать. Михайлу вдалося розвернути крісло Потапа. Зі свого боку, Герасимчук зізнався, що й мріяв потрапити до команди продюсера.

Далі на сцену вийшла 23-річна Вікторія Літвінчук з Хмельниччини. Дівчина була учасницею першого сезону "Голос. Діти" та дійшла до прямих ефірів. У дев'ятому сезоні дорослої версії шоу вокалістку спіткала невдача – до неї ніхто не розвернувся. Цього разу вона все ж вірить у те, що розверне крісло "свого" тренера. Вікторія переспівала хіт It's A Sin гурту Pet Shop Boys. Їй таки вдалося розвернути крісло Олі Полякової.

Випробував свої сили й 20-річний Андрій Григорський. Хлопець приїхав на шоу із Івано-Франківської області. Він поділився, що вираз "Музика лікує" – про нього. Так, у 10 років в Андрія діагностували синдром Туретта – нав'язливий нервовий тік. Втім, боротися із захворюванням йому допомагає саме вокал. На сцені учасник заспівав "Ти дочекайся мене" Олександра Пономарьова. Втім, на жаль, ніхто із чотирьох тренерів не натиснув на червону кнопку. Попри це, учасник все ж потрапив до наступного етапу. П'ята команда "Другий шанс", де тренерами стали Андрій Мацола та Олександра Заріцька, дала можливість йому продовжити участь у проєкті та позмагатися за перемогу.

Повернулася на "Голос країни" Карина Столаба з Івано-Франківська. 18-річна співачка брала участь у "Голос.Діти-5". Вона був в команді гурту "Время и Стекло" та зуміла дійти до фіналу. І от, за три роки дівчина вирішила ще раз спробувати свої сили вже у "Голосі країни". На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала хіт What's Up гурту Non Blondes. У результаті, на червону кнопку натиснули усі тренери. Цікаво, що голос Карини Надя не впізнала. А от своїм наставником Карина цього разу обрала Потапа.

Прийшов на вокальне шоу і 33-річний Олександр Захаров з Вінниччини. Чоловік працює вчителем англійської мови в школі Хмільника. Втім, він мріє про сцену. На сцені Олександр заспівав пісню гурту "Океан Ельзи" - "Мить". Але йому не вдалося розвернути жодне крісло. Зокрема, Святослав Вакарчук поділився, чому не натиснув на кнопку. Він зазначив, що якби учасник обрав іншу його ліричну пісню, то можливо зірка міг би абстрагуватися він контексту пісні та натиснув на кнопку. Як виявилося, "Мить" Вакарчук написав про тяжкопораненого бійця АТО Вадима Долгорука.

"Він знепритомнів, але пролежав майже три доби і вижив. Оскільки він лежав довго на снігу, обморозив все, він втратив ще й дві ноги. Я дуже переживав, як я його побачу, а коли я його побачив – він усміхався. Був щасливий, що він живий, пережив все це і має можливість дихати і бачити світ. Він настільки мене тоді надихнув. Весна, яка наступає за мить – про нього", – поділився співак.

Завітала на "Голос країни" і 23-річна Валерія Бутурліна з міста Нікополь. Дівчина працює викладачкою вокалу та навчає 16 учнів від 4 років і до 30+. Учні також мріють побачити свою наставницю на сцені та спонукали Валерію прийти на "Голос країни". Тож на "сліпих" вона виконала хіт Селін Діон – All By Myself та розвернула усіх тренерів. Своєю тренеркою Валерія обрала Олю Полякову.

Спробував підкорити тренерів і Олександр Коржов з міста Запоріжжя. 21-річний хлопець від дитинства займався різними видами спорту, зокрема, карате. У 15 років Коржов втратив батька. Сім'я переживала фінансові труднощі. Втім, тренер, який вірив в Олександра, перший час оплачував за нього тренування, аби перспективний спортсмен не полишав заняття. Але з часом Сашко все ж пішов із спорту, оскільки карате – не з дешевих видів спорту. Але протягом життя його супроводжувала музика. Зокрема юнак виступав у школі. Він зізнався, що 10 років дивився "Голос країни". Участю у "сліпих" він вже вважає перемогою, втім, вже ж сподівається розвернути хоча б одне тренерське крісло. На сцені Сашко переспівав хіт гурту HammAli & Navai – "Птичка". Своїм виконанням учасник зацікавив Святослава Вакарчука, який і натиснув на червону кнопку.

Взяла участь у шоу і 26-річна киянка Валерія Слюзалек. Вона поєднує у своїх піснях різні стилі, а підкорювати тренерів вирішила з треком KALUSH та Skofka – "Додому". Першим натиснув на кнопку Святослав Вакарчук. В останній момент усі інші тренери також розвернули свої крісла. Коли настав час обирати свого зіркового наставника, виконавиця пішла до команди Потапа. Втім, неочікувано за лаштунками Вероніку зустрічали й автори треку. На прохання тренерів, разом з учасницею вони заспівали "Додому".

Останньою цього випуску вийшла на сцену авторка пісень та виконавиця Катерина Офліян. Її треки співають популярні артисти, такі як KAZKA, Тіна Кароль та інші. Дівчина прийшла на проєкт, щоб нарешті вийти з тіні артистів і довести собі, що вона варта бути почутою. На сцені "Голосу країни" 32-річна Катерина виконала свій авторський трек "Найти своих", який написала для Тіни Кароль. Але до Офліян не повернувся жоден з тренерів. Тим часом на сцену несподівано вийшла сама Тіна Кароль. Вони разом заспівали "Найти своих" та розчулили глядачів та тренерів. Зокрема, Потап не зміг стримати сліз. Втім, на цьому участь Каті у шоу не завершилася. Її обрали Андрій Мацола та Олександра Заріцька до команди "Другого шансу".

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

