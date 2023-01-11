Похмурий дворецький з "Венздей" шокував зовнішністю без гриму: який вигляд має актор

Серіал від Netflix "Венздей" режисера Тіма Бертона, який продовжили на другий сезон, не сходить з вуст кіноманів.

Цього разу у Мережі активно обговорюють румунського актора Джорджа Бурча, який у серіалі зіграв похмурого дворецького родини Аддамс Ларча.

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

В Інтернеті з'явилися фотографії артиста у звичайному житті, які просто приголомшили шанувальників "Венздей".

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча і Тім Бертон / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Виявляється, актор без гриму просто справжній красень. Бурча активно ділиться з шанувальниками у соцмережах світлинами зі свого особистого життя. Тож, для прихильників не стало проблемою з'ясувати, що Джордж одружений та має двох доньок.

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча з дружиною і доньками / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча з дружиною / Фото: instagram.com/george_burcea

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Зазначимо, що Джордж Бурча у Румунії достатньо знаменитий. Актор народився 15 січня 1988 року. Здобув освіту у Національному університеті театру та кіно "І. Л. Караджале". Роль дворецького у серіалі "Венздей" стала для нього щасливим квитком у Голлівуд, адже тепер про артиста знатимуть далеко за межами рідної країни.

Нагадаємо, не так давно Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла у серіалі "Венздей" Мортицію Аддамс, похизувалася фігурою у напівпрозорому комбінезоні.

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