Похмурий дворецький з "Венздей" шокував зовнішністю без гриму: який вигляд має актор

У нашумілому серіалі від Netflix дворецького зіграв Джордж Бурча.
Серіал від Netflix "Венздей" режисера Тіма Бертона, який продовжили на другий сезон, не сходить з вуст кіноманів.
Цього разу у Мережі активно обговорюють румунського актора Джорджа Бурча, який у серіалі зіграв похмурого дворецького родини Аддамс Ларча.
В Інтернеті з'явилися фотографії артиста у звичайному житті, які просто приголомшили шанувальників "Венздей".
Виявляється, актор без гриму просто справжній красень. Бурча активно ділиться з шанувальниками у соцмережах світлинами зі свого особистого життя. Тож, для прихильників не стало проблемою з'ясувати, що Джордж одружений та має двох доньок.
Зазначимо, що Джордж Бурча у Румунії достатньо знаменитий. Актор народився 15 січня 1988 року. Здобув освіту у Національному університеті театру та кіно "І. Л. Караджале". Роль дворецького у серіалі "Венздей" стала для нього щасливим квитком у Голлівуд, адже тепер про артиста знатимуть далеко за межами рідної країни.
Нагадаємо, не так давно Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла у серіалі "Венздей" Мортицію Аддамс, похизувалася фігурою у напівпрозорому комбінезоні.
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