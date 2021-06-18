Похорон Григорія Чапкіса: маестро проводжають в останню путь у білому костюмі

Наразі у філармонії відбувається прощання з легендарним хореографом.

Сьогодні, 18 червня, у Києві в останню путь проводжають легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Попрощатися з маестро з'їхалися усі його рідні з усього світу. Так, на церемонії присутні син танцівника Грег Чапкіс, його донька Лілія та онука Анна Сафрончик. Як передає журналіст ТСН.ua, донька особливо важко переживає прощання. Вона не може стримати сліз, близькі її підтримують та заспокоюють.

ТСН.ua

Провести в останню путь Григорія Миколайовича вирішили у білому костюмі з золотим метеликом, які за життя дуже любив хореограф. Біля труни стоять численні нагороди легенди танцю.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Поки що у філармонії не так багато людей, близько 50. Зірок серед присутніх немає, зокрема приїхали колеги та студенти.

ТСН.ua

Сьогодні, 18 червня, у Києві відбувається прощання з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом. В останню путь маестро проводжають у центрі Києва - біля Національної Філармонії України. Церемонія прощання триватиме від 11 до 13 години. Далі Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі. Там, попередньо прощання заплановане на 13 і триватиме до 15 години.

Григорія Миколайовича не стало 13 червня ввечері. Син танцівника Грег повідомив, що причиною смерті артиста стала старість.

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