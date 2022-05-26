Поки Таїсія Повалій підтримує Росію, її син закликає зупинити війну в Україні

Поки Таїсія Повалій підтримує Росію, її син закликає зупинити війну в Україні

Син співачки Таїсії Повалій Денис не розділяє позицію мами.

Поки виконавиця відкрито підтримує Росію та виступає на різних концертах у країні-агеросорці, її син на боці України.

Зокрема, Денис відкрито говорить, що немає жодного відношення до позиції мами. А нещодавно у своєму Instagram син співачки змінив головне фото. Тепер там на тлі українського прапора зображений напис "Stop the War".

Разом з тим, він позиціонує себе, як український музикант. А нещодавно Денис опублікував свою пісню Another day, текст якої написав через рік після початку бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, Денис разом з дружиною та маленьким сином від початку повномасштабної війни РФ проти України виїхав до Іспанії.

Тим часом співачка Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Коли в Україні йде війна, яку вороже розв’язала Росія, виконавиця розважала росіян на концерті до Дня перемоги. Ба більше, вона ще й виконала українську композицію - "Пісня про рушник".

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