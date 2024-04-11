Поклітару зі сльозами розповів про зустріч з легендарним танцівником Баришниковим і його важливу фразу

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару вперше розповів про зустріч з одним із найзнаменитіших артистів балету Михайлом Баришниковим.

Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Раду пригадав цю найщасливішу мить, яка відбулася близько 14 років тому. За словами українського танцівника, він познайомився з Баришниковим у Ризі, в Латвії, куди він завітав з виставою. Здивуванню Раду не було меж, коли під час розмови з кумиром він почув одну найзаповітнішу фразу про те, що легендарний танцівник має записи з його постановками.

"Далекого 2009-го чи 2010 року Михайло Баришников приїжджав до Латвії, Риги з Анною Лагуною. Їм обом було далеко за 60. Я пішов на цей вечір. Мало хто знає, що Михайло Баришников із Риги, і він охоче приїжджає туди. І після закінчення був невеликий прийом разом із президентом Латвії, міністром культури… І до Баришникова вишикувалася черга. Художній керівник балету Латвії Айвор запитує мене: "Ти хочеш з Михайлом познайомитися?". Я говорю, що звичайно хочу, але боюся жахливо. І Айвор мене представив, і тут Михайло сказав фразу, яка мене вразила: "У мене є в колекції ваші DVD". І життя вдалося", — зі сльозами розповів Раду.

Раду Поклітару

Також хореограф зазначив, що це був один з його небагатьох кумирів, який своєю творчістю впливав на його кар'єру ще з юності.

"Баришников — абсолютна легенда. У мене за життя було мало кумирів. І в той період життя, коли я мріяв про кар'єру артиста балету, моїм неперевершеним кумиром був Михайло Баришников. Вперше я подивився на танець Баришникова у 14 років, коли я був маленьким. І цей момент на мене справив таке враження та потрясіння. Іноді я переглядаю ці старі записи із варіацій "Дон Кіхота", балету "Корсар". І це досі працює. Він не втратив актуальності, хоча ці танці 70-х років", — додав знаменитий хореограф.

Михайло Баришников / Фото: Getty Images

Зазначимо, Михайло Баришников у Радянському Союзі був солістом Кіровського театру у Ленінграді. Згодом він був запрошений до Америки й більше не повернувся до СРСР. Відтак за деякий час він зробив блискучу кар'єру як танцівник, хореограф і балетмейстер. Окрім того, ще на початку повномасштабного вторгнення різко засудив війну, розв'язану РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше Раду Поклітару висловився про спілкування зі зрадницею Тетяною Денисовою та скандальним Владом Ямою. Також хореограф прокоментував хейт у бік своїх колишніх колег.

Читайте також: