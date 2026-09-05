Полякова без корони та Кароль у "Караоке на Майдані": якими були перші виступи українських зірок

Тіна Кароль, Оля Полякова, Віталій Козловський / © Колаж ТСН.ua

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Сьогодні вони збирають повні зали, мають десятки хітів, багатомільйонну аудиторію та статус одних із найвідоміших артистів України. Однак колись Тіна Кароль співала в «Караоке на майдані», Віталій Козловський пробував свої сили в телевізійних конкурсах, Аліна Гросу виходила на сцену в образі маленької бджілки, а Оля Полякова ще не мала ані корони, ані образу Суперблондинки.

До великої слави, масштабних концертів і впізнаваних сценічних образів у кожного з них був свій перший крок. Хтось починав із фестивалів і конкурсів, хтось — із гумористичних монологів, а комусь шлях до популярності відкрили телешоу.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, якими були перші виступи українських знаменитостей, коли про них ще не знала вся країна.

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Тіна Кароль — від «Караоке на майдані» до «Нової хвилі»

Тіна Кароль

Сьогодні Тіну Кароль важко уявити без великої сцени, масштабних концертів і впізнаваного образу. Втім, її шлях до статусу однієї з найпопулярніших українських співачок також починався зі звичайних конкурсів і телевізійних виступів.

Серед архівних відео, які нині викликають особливу цікавість, — рання поява майбутньої артистки в «Караоке на майдані». Тоді глядачі ще не знали, що перед ними — майбутня зірка української сцени.

Тіна Кароль / © Архів

Тіна Кароль / © Архів

Одним із важливих етапів у кар’єрі Кароль стала і участь у міжнародному конкурсі «Нова хвиля». Саме такі виступи поступово відкривали співачці шлях до великої сцени та широкої аудиторії.

Тіна Кароль / © Архів

Тіна Кароль / © Архів

Особливо цікаво нині дивитися на архівні записи, адже в них уже можна побачити сильний вокал, але ще не той повністю сформований сценічний образ Тіни Кароль, який добре знають українці зараз.

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Оля Полякова — перші кліпи ще до образу Суперблондинки

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Сьогодні Оля Полякова асоціюється з яскравими костюмами, епатажними образами, гумором і, звісно, короною. Однак на початку 2000-х її сценічний образ був зовсім іншим.

Одними з найцікавіших архівних знахідок є її ранні кліпи, зняті 2000 та 2001 року. У цих роботах майбутню Суперблондинку справді можна впізнати не одразу.

Оля Полякова / © Архів

Оля Полякова / © Архів

Інша зачіска, інша стилістика, зовсім інша музична естетика — рання Полякова кардинально відрізняється від артистки, яка згодом зробила епатаж і самоіронію важливою частиною свого сценічного образу.

Оля Полякова / © Архів

Оля Полякова / © Архів

Саме тому її перші кліпи сьогодні цікаві не лише як архів. Вони показують, як артистка шукала власний стиль і поступово йшла до образу, який згодом зробив її однією з найбільш упізнаваних виконавиць країни.

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Камалія — техно, перший кліп і конкурси краси

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Кар’єрний шлях Камалії також починався зовсім не з того образу, з яким її сьогодні асоціює широка публіка.

На початку творчого шляху 1997 року артистка експериментувала з музичними стилями. Однією з її ранніх відеоробіт став кліп із виразною техноестетикою, який сьогодні виглядає особливо цікаво на тлі сучасної творчості співачки.

Камалія / © Архів

Камалія / © Архів

Паралельно з музикою Камалія брала участь у конкурсах краси та розвивалася у модельному напрямку. Саме поєднання музики, сцени та конкурсної індустрії стало важливою частиною її ранньої кар’єри.

Камалія / © Архів

Архівні кадри дають змогу побачити Камалію задовго до її нинішнього сценічного статусу — у період, коли артистка тільки формувала власний стиль і пробувала себе в різних напрямках.

Камалія / © Архів

Камалія / © Архів

Павло Зібров — музичний фільм і виступи з оркестром

Павло Зібров

Павло Зібров уже давно став одним із найвпізнаваніших артистів української естради. Його сценічний образ і голос добре знають кілька поколінь слухачів.

Та задовго до того як співак перетворився на справжній символ української сцени, на початку 90-х років, його творчий шлях починався з академічнішої та класичнішої музичної традиції.

Павло Зібров / © Архів

Ранні виступи Зіброва з оркестром відрізняються особливим характером. Молодий артист лише починав свій шлях, а його сценічний образ ще не був таким, яким глядачі знають його сьогодні.

Павло Зібров / © Архів

Окремою сторінкою ранньої творчості стали музичні роботи та участь у музичному фільмі. Архівні кадри дозволяють буквально повернутися в епоху, коли формувалася сучасна українська естрада.

Павло Зібров / © Архів

Павло Зібров / © Архів

Аліна Гросу — маленька «Бджілка», яку пам’ятає ціле покоління

Аліна Гросу

Для багатьох українців початок кар’єри Аліни Гросу нерозривно пов’язаний з образом маленької «Бджілки».

Аліна Гросу / © Архів

Саме 2001 рік зробив юну виконавицю відомою далеко за межами її рідного міста. Маленька дівчинка у яскравому сценічному образі швидко привернула увагу публіки та стала однією з найвідоміших дітей-зірок українського шоубізнесу.

Сьогодні, коли Гросу вже давно будує кар’єру дорослої артистки та експериментує з музикою і сценічними образами, архівні кадри з «Бджілкою» викликають особливу ностальгію.

Аліна Гросу / © Архів

Аліна Гросу / © Архів

Від маленької виконавиці в тематичному костюмі до дорослої співачки минули роки, однак саме цей ранній образ досі залишається однією з найяскравіших сторінок її творчої біографії.

Наталія Могилевська — якою була майбутня зірка у 1995–1997 роках

Наталія Могилевська / © Пресслужба премії YUNA

Середина 1990-х стала для Наталії Могилевської періодом, коли її ім’я тільки починало звучати на великій сцені.

1995 року співачка розпочала сольну кар’єру за підтримки поета-пісняра Юрія Рибчинського. У цей період з’явилися її перші відомі композиції, зокрема «Дівча з волоссям кольору лілій», «Пролісок» і «Єрусалим». Того ж року Могилевська стала дипломанткою фестивалю «Червона рута», а згодом здобула перемогу на «Слов’янському базарі».

Наталія Могилевська / © Архів

У 1996 році в кар’єрі співачки розпочався новий етап — її репертуар поповнився більш попзвучанням. Того ж року вона посіла друге місце на фестивалі «Море друзів» у Ялті.

Наталія Могилевська / © Суспільне мовлення

А вже 1997-го вийшов її дебютний альбом «Ла-ла-ла». Таким чином, за кілька років Могилевська пройшла шлях від молодої виконавиці на музичних конкурсах до артистки, яка стрімко закріплювалася на українській попсцені.

Наталія Могилевська / © Архів

Наталія Могилевська / © Архів

Архівні виступи того періоду особливо цікаві зараз: майбутня попдіва вже мала впізнавану харизму, однак її сценічний стиль, музика та образ ще тільки формувалися.

Андрій Данилко — гумористичні монологи ще до великої слави Вєрки Сердючки

Андрій Данилко Вєрка Сердючка / © Фото з власного архіву

Сьогодні ім’я Андрія Данилка у багатьох насамперед асоціюється з Вєркою Сердючкою — персонажем, який давно переріс межі українського шоубізнесу та став міжнародно впізнаваним.

Однак до великої популярності Данилко був молодим артистом, який активно виступав із гумористичними номерами, монологами та сценками.

Андрій Данилко Вєрка Сердючка / © Архів

Андрій Данилко Вєрка Сердючка / © Архів

Його ранні виступи сьогодні можуть нагадувати формат сучасного стендапу: артист виходив до глядачів, розповідав історії, працював із гумором і поступово формував власну манеру спілкування із залом. У тому ж ж числі так 1991 року був вигаданий культовий образ Вєрки Сердючки.

Саме в цих ранніх відео особливо цікаво простежити, як формувався артист. Ще до всенародної популярності Вєрки Сердючки Данилко вже мав ту рису, яка згодом стане однією з головних складових його успіху, — здатність миттєво захоплювати увагу аудиторії.

Андрій Данилко Вєрка Сердючка / © Архів

Андрій Данилко Вєрка Сердючка / © Архів

Архівні гумористичні номери дають можливість побачити зовсім іншого Данилка — молодого артиста, який лише починав шукати власне місце на сцені.

Ірина Білик — від дитячого ансамблю до великої української сцени

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик почала співати ще в дитинстві. У шість років вона вже була учасницею дитячого ансамблю «Сонечко», а згодом серйозно зайнялася музикою. У 1989 році майбутня зірка взяла участь у фестивалі «Червона рута», а через кілька років її кар’єра почала набирати обертів.

Ірина Білик / © скриншот з відео

Ірина Білик / © скриншот з відео

1992 року Білик зняла своє перше професійне відео на пісню «Лише твоя». Після цього артистка продовжила виступати на фестивалях, а її ім’я дедалі частіше з’являлося в українському музичному просторі.

Ірина Білик / © скриншот з відео

Справжнім переломним періодом стала середина 1990-х. У 1995 році відбувся її концертний тур «Нова», а вже наступними роками Білик остаточно закріпилася в статусі однієї з головних артисток української попсцени.

Ірина Білик / © скриншот з відео

Особливість ранніх виступів Білик полягає в тому, що в них уже добре помітна артистка, якою вона згодом стане. Водночас її стиль, зовнішність і музичний матеріал тоді ще суттєво відрізнялися від образу попікони, який сформувався пізніше.

Віталій Козловський — «Караоке на майдані», «Шанс» і «Нова хвиля»

Віталій Козловський / © Пресслужба Film.Ua

Шлях Віталія Козловського до популярності можна простежити буквально через культові телевізійні музичні проєкти свого часу.

На початку кар’єри майбутній співак на початку 2000-х брав участь у «Караоке на майдані» у Львові, в одному із перших випусків шоу. Згодом його побачила ще ширша аудиторія завдяки шоу «Шанс» 2003 року.

Для багатьох українців саме цей період і став першим знайомством із молодим артистом, який тільки починав свій шлях у шоубізнесі.

Віталій Козловський / © Архів

Віталій Козловський / © Архів

Наступним важливим етапом стала участь у міжнародних музичних конкурсах, зокрема «Новій хвилі» 2004 року. Так крок за кроком Козловський переходив від телевізійних виступів до професійної великої сцени.

Віталій Козловський / © Архів

Усі ці архівні виступи об’єднує одна річ: тоді їхні герої ще не знали, що попереду на них чекають десятиліття популярності, великі сцени, тисячі концертів і мільйони прихильників.

Сьогодні ці кадри — вже не просто старі відеозаписи. Це своєрідна машина часу, яка дозволяє побачити момент, коли майбутні легенди українського шоубізнесу ще тільки робили свої перші кроки до слави.

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