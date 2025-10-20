Полякова пішла на сміливий крок заради "Євробачення" та здивувала заявою про фінансування

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно зухвало заявила про бажання брати участь у нацвідборі на "Євробачення-2026", розповіла про фінансовий бік можливої участі в пісенному конкурсі.

Про це виконавиця заявила під час прямого ефіру у своєму Instagram. Так, Оля Полякова підкреслила, що готова взяти на себе всі витрати за участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Вона наголосила, що державі не доведеться платити нічого, якщо їй дозволять змагатися за право представляти Україну.

"Якщо правила змінять і я зможу взяти участь — усі витрати за номер і поїздку я беру на себе", — повідомила артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

За словами артистки, вона вже подала заявку на відбір та очікує справедливого рішення від організаторів. Співачка також наголосила, що теперішні обмеження для зірок, які раніше виступали в Росії, "втратили сенс і суперечать принципам рівності". Вона зазначила, що українські музиканти, які роками працюють для своєї аудиторії, повинні мати рівні умови участі на конкурсі.

Полякова додала, що якщо їй відмовлять, співачка діятиме рішуче. Знаменитість поділилася, що готова відстоювати своє право у суді.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк емоційно відреагував на скандальну заяву Олі Полякової щодо змін правил нацвідбору на "Євробачення-2026" та прокоментував її участь у конкурсі.