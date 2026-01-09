ТСН у соціальних мережах

Полякова показала 20-річну доньку з чоловіком і приголомшила схожістю: "Відчуття, що брат і сестра"

Співачка насолоджується родинним відпочинком у Буковелі.

Оля Полякова, Маша Полякова з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком у Буковелі та ділитися теплими моментами з родиною.

Цього разу артистка замилувала прихильників кадрами зі старшою донькою Машею та її чоловіком — американцем Еденом Пассареллі. У своєму Instagram зіркова мама опублікувала фото закоханої пари, зроблене під час сонячної зимової прогулянки. На знімку Маша та її обранець ніжно обіймаються й одразу привертають увагу разючою зовнішньою схожістю — однакові кучері та риси обличчя, які перегукуються.

«Таке відчуття, що вони брат і сестра. І народила їх я», — написала з гумором співачка.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Сама ж Маша теж заговорила про схожість з коханим. Донька Полякової окремо поділилася кадрами нічного побачення з чоловіком у засніженому Буковелі. На селфі пара позує разом зі своїм улюбленцем — песиком, якого закохані сховали від холоду під курткою.

«Знайдіть три відмінності», — підписала фото Марія.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зазнала критики через коштовний відпочинок з родиною на орендованій віллі у Карпатах. Співачка не втрималася та пояснила, звідки бере гроші.

