Полякова прокоментувала чутки про нову закоханість і чому чоловіка не було на прем'єрі її пісні

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова, яка відмовилась оплачувати весілля старшої доньки, прокоментувала чутки про нову закоханість і пояснила, чому чоловіка не було на прем'єрі її пісні.

Виконавиця нещодавно презентувала англомовну композицію Warrior. Прем'єру артистки прийшли підтримати її друзі, колеги та близькі. Однак чоловіка співачки – бізнесмена Вадима Буряковського – серед гостей не було. Оля Полякова на проєкті "Наодинці з Гламуром" пояснила, чому так. Виконавиця зізнається, що її обранцеві було б тут просто не цікаво, тож вона навіть не говорила йому про прем'єру.

"Він навіть не знає, що в нас сьогодні презентація, забула сказати. Ми живемо разом, я його вранці бачила. Ну, що йому тут робити? Я тут ледь вигрібаю", - говорить виконавиця Анні Севастьяновій.

Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

До речі, довкола особистого життя Олі Полякової вирує чимало пліток. Подейкують, що в співачки навіть нова закоханість. Артистка це підтвердила, але вказала на один нюанс. Виконавиця дійсно закохана, але в її новий проєкт – майбутній англомовний альбом.

"У мене нова закоханість. Це у новий проєкт. Я виходжу на міжнародний, як то кажуть, базар", - пояснила співачка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА йде до суду і куди зник її чоловік? ЄФРОСИНІНУ евакуювали, де зараз її діти

Нагадаємо, довкола особистого життя старшої доньки артистки теж вирує чимало пліток. Маші приписують вагітність. Нещодавно блогерка майстерно відреагувала на ці чутки.