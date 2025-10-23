Полякова прокоментувала відмову "Суспільного" змінювати правила нацвідбору: "Все передано до суду"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Скандал довкола Національного відбору на "Євробачення-2026" продовжує набирати обертів.

Співачка Оля Полякова, яка хоче потрапити на конкурс, прокоментувала відмову "Суспільного" змінювати правила. Артистка на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізналась, що категорично не згода з цим рішенням. Ба більше, виконавиця вважає, що мовник зробив помилку. Мовляв, треба йти на діалог із музичною індустрією, якщо вже виник такий запит.

"Я подумала, що вони якісь не дуже розумні люди. Я не хотіла ні з ким сваритися, я хотіла діалогу, і їм дуже важливо зробити цей діалог із суспільством, особливо з музичною сферою. Вони ж не просто якась приватна компанія, яка сама собі щось там вигадує. Вони державна компанія, яка існує на державні кошти. Вони повинні відповідати на запит суспільства", - говорить виконавиця Анні Севастьяновій.

Оля Полякова додала, що все ж таки суду бути. Артистка також переконує, що виграє позов, адже Конституція на її боці. Ба більше, співачка натякнула, що матеріали вже нібито й подані до суду.

"Це рішення за собою тягне багато питань. Це буде суд, а я його виграю. У них, мабуть, дуже погана пам'ять, бо ще 2018 року в них у журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і не жив тут, але мав право обирати людину, хто представлятиме Україну. Ще нехай "Суспільне" покаже заявку Maruv, чи подавалась вона взагалі. Її просто запросили. Вони самі порушували ці правила. Зараз це вже в площині юристів, все передано до суду", - підсумувала артистка.

Зазначимо, 22 жовтня відбулася прем'єра документального фільму Олі Полякової "Все буде добре, Оля". Вже 26 жовтня стрічку покажуть на каналі "1+1 Україна". Проєкт "Наодинці з Гламуром" побував на події та підготував гарячі ексклюзиви. Не пропустіть новий випуск шоу, прем'єра якого незабаром відбудеться.

Скандал Олі Полякової з "Суспільним" – що відомо

Артистка хоче взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2026", однак є один нюанс. Виконавиці заборонено це робити через правила конкурсу. Річ у тім, що артисти, які після березня 2014 року виступали в Росії, не можуть стати учасниками нацвідбору. Оля Полякова звернулася до "Суспільного" з проханням переглянути та змінити це правило.

Мовник відреагував на прохання співачки. У "Суспільному" пояснили, що змінювати правила не можуть, а особливо після початку старту нацвідбору, а саме 3 вересня. Мовник зазначив, що цінує внесок артистів у розвиток української культури, однак "дата війни лишається незмінною і її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги".

Однак Оля Полякова, схоже, категорично з цим не згодна. А нещодавно стало відомо, що команда виконавиці надіслала лист до EBU (Європейської спілки радіомовлення і телебачення) з вимогою втрутитися в цей процес.