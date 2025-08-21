Полякова та Єфросиніна розсекретили, як насправді подружилися: "Якби не пляшечка білого вина"

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Зіркові тренерки ювілейного сезону гумористичного проєкту "Ліга сміху. 10 років" Оля Полякова та Маша Єфросиніна з гумором розповіли історію своєї дружби, яка почалася доволі неочікувано.

Ведуча ділиться, що їх зблизив час, проведений разом. Зокрема, вони приймали гарячий чан і протягом шести годин розмовляли. Також Єфросиніна згадує й пікантний момент, як Полякова намастила її козиним жиром. Тим часом співачка видала ще один секрет, який їх зблизив, – пляшка білого вина.

"Ми б ніколи не подружилися, якби не пробули шість годин у гарячому чані. Ми б ніколи не подружилися, якби вона не намастила мене козиним жиром", – згадує ведуча. Співачка жартома додає: "Ми б ніколи не подружилися, якби не пляшечка білого вина".

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Відтоді зірки підтримують теплі стосунки, які вийшли далеко за межі знімальних майданчиків. Разом вони відпочивають, ходять на концерти, насолоджуються невимушеними зустрічами вдома та створюють спільні проєкти. З туром "Дорослі дівчата" подруги проїхали пів України та зібрали повні зали прихильників. Цей досвід доводить, що Оля Полякова та Маша Єфросиніна чудово почуваються разом і на сцені, і поза нею. Попри відмінності у характерах, вони завжди знаходять спільну мову та відчувають підтримку одна одної. Їхня дружба – це і жарти до сліз, і щирі розмови, і взаємна довіра.

Постер нового сезону "Ліги сміху"

Сьогодні дружба співачки та ведучої має ще одну спільну історію – ювілейний сезон "Ліги сміху. 10 років", де вони зійдуться як тренерки. Прем'єра відбудеться вже 5 вересня, о 22:00 на телеканалі ТЕТ.