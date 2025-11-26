- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 483
- Час на прочитання
- 2 хв
Полякова та Єфросиніна зі стрижками під хлопчика влаштували спокусливі танці в обтислих комбінезонах
Артистки знову знялися разом у кліпі.
Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна зі стрижками під хлопчика влаштували спокусливі танці в новому кліпі.
Після успіху пісні "Вкрала", Полякова повертається зі вже іншою танцювальною прем'єрою — "Лунає". Нова робота співачки - продовження історії двох жінок, які не бояться бути собою, сміятися, кохати й танцювати під власне світло. Це легка, магічна, жіноча сповідь про свободу, дружбу і про те, як чудово почуватися живою у будь-якому віці.
Як і в кліпі "Вкрала", головними героїнями стали Оля Полякова та Маша Єфросиніна. Вони продовжують свій "вечір" — жовте Феррарі з пепопереднього відео привозить дорослих дівчат в нове загадкове місце, де вони насолоджуються життям, жартують, танцюють і доводять, що справжня жіноча енергія не має терміну придатності.
Автор пісні — Олег Ломакин, нове ім'я українського шоубізнесу, який уже встиг відзначитися роботами для кількох зірок. Аранжування створила команда Євгенія Тріплова, постійного саунд-партнера Полякової, який відкрив для неї свіже звучання в альбомі "Жінка з цікавим минулим".
Кліп "Лунає" знято у тому ж заміському комплексі, де народжувалася історія "Вкрала". Режисерка — Олена Вінярська, оператор — Олексій Степанов, відомий своєю співпрацею з топовими українськими артистами.
