Полякова у день 46-річчя Єфросиніної показала їхні небачені фото з-за лаштунків і зробила зізнання

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

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Співачка Оля Полякова привітала подружку Машу Єфросиніну з днем народження.

Сьогодні, у День Києва, 25 травня, ведуча зустрічає своє 46-річчя. Тож Оля зібрала їхні найтепліші та кумедні спільні фото з-за лаштунків й поділилася ними у фотоблогу. У дописі артистка чуттєво звернулася до іменинниці як до сестри й описала її найкращі риси характеру.

"Дорога моя Маруся! Називаю так свою доцю, а тебе, бо ти стала мені як рідна сестра, якої в мене ніколи не було, але якби була, то хотіла щоб вона була саме така — красива, розумна, цілеспрямована, а ще ніжна, вразлива, піклувальниця та струнка", - написала Полякова.

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Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова висловила захват від того, чим вони разом займаються та як єднають довкола себе жінок. Вона наголосила, що пишається та бажає всього найкращого Єфросиніній.

"Наш проєкт, як наша сімʼя, обʼєднав нас, щоб подарувати іншим жінкам подруг та сестер в Україні та по всьому світу. І це доводить кожен наш з тобою концерт та кожна нова серія наших "Дорослих дівчат". Дуже пишаюся тобою і хочу побажати: будь здорова та щаслива – ти так цього заслуговуєш, моя рідна дівчинко", - привітала зірка свою подругу.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова а інші зірки привітали Київ з його днем і поділилися спогадами про столицю України.