Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
2 хв

Полякова у самому спідньому зачарувала ефектним фотосетом і похизувалася відпочинком на виступі Леді Гаги

46-річна співачка розповіла про прийняття себе і поділилася новими ефектними фото.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників новим фотосетом, у якій постала у зухвалому, але водночас витонченому образі.

Артистка позувала у чорному мереживному спідньому та шкіряній куртці, доповнивши лук незвичною шапчиною зі "скла". У розмові з Insider Полякова поділилася особистими роздумами про прийняття свого віку й змін, які приходять із часом.

"Я нарешті зрозуміла: сила жінки не в тому, аби доводити, що ти досі молода. А в тому, щоб залишатися живою: у бажаннях, у мріях, у намірах, у тілі. Я не боюся змін. Моє тіло — мій дім, і я хочу, щоб він був наповнений любов’ю, а не страхом перед люстерком або в очах інших людей", — прокоментувала зірка.

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Знімки зібрали хвилю захоплених коментарів. Фани одразу ж почали надсилати компліменти та теплі слова кумирці:

  • Олю, ви така гарна… Просто очей не відвести

  • Я ваша шанувальниця і скажу чесно — ви жінка-богиня!

  • Ви просто неймовірно талановита людина

Окрім нових світлин, Оля Полякова також похизувалася, що нещодавно побувала на концерті Леді Гаги, якою щиро захоплюється. Співачка поділилася кадрами з шоу та зізналася, що виступ культової артистки надихнув її.

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно чоловік Олі Полякової — Вадим — вперше прокоментував неочікуване весілля їхньої 20-річної доньки Марії з іноземцем. Зірковий тато зізнався, що не зміг вплинути на рішення доньки, а також поділився особистими правилами у власному шлюбі з артисткою.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

