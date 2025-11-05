Полякова у самому спідньому зачарувала ефектним фотосетом і похизувалася відпочинком на виступі Леді Гаги

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників новим фотосетом, у якій постала у зухвалому, але водночас витонченому образі.

Артистка позувала у чорному мереживному спідньому та шкіряній куртці, доповнивши лук незвичною шапчиною зі "скла". У розмові з Insider Полякова поділилася особистими роздумами про прийняття свого віку й змін, які приходять із часом.

"Я нарешті зрозуміла: сила жінки не в тому, аби доводити, що ти досі молода. А в тому, щоб залишатися живою: у бажаннях, у мріях, у намірах, у тілі. Я не боюся змін. Моє тіло — мій дім, і я хочу, щоб він був наповнений любов’ю, а не страхом перед люстерком або в очах інших людей", — прокоментувала зірка.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Оля Полякова / © instagram.com/insidersua

Знімки зібрали хвилю захоплених коментарів. Фани одразу ж почали надсилати компліменти та теплі слова кумирці:

Олю, ви така гарна… Просто очей не відвести

Я ваша шанувальниця і скажу чесно — ви жінка-богиня!

Ви просто неймовірно талановита людина

Окрім нових світлин, Оля Полякова також похизувалася, що нещодавно побувала на концерті Леді Гаги, якою щиро захоплюється. Співачка поділилася кадрами з шоу та зізналася, що виступ культової артистки надихнув її.

Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно чоловік Олі Полякової — Вадим — вперше прокоментував неочікуване весілля їхньої 20-річної доньки Марії з іноземцем. Зірковий тато зізнався, що не зміг вплинути на рішення доньки, а також поділився особистими правилами у власному шлюбі з артисткою.