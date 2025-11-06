ТСН у соціальних мережах

563
2 хв

Полякова відповіла на закиди про "дружбу" з Кіркоровим і злила його особистий номер: українці йому зателефонували

Артистка розповіла, як розірвала всі зв'язки з путіністом.

Валерія Сулима
Оля Полякова та Філіп Кіркоров

Оля Полякова та Філіп Кіркоров

Українська співачка Оля Полякова відповіла на закиди про "дружбу" зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим.

До повномасштабної війни артистка комунікувала зі скандальним виконавцем. Однак після 24 лютого 2022 року, коли Кіркоров став на бік окупантів, вона розірвала з ним всі зв'язки. Цей момент Оля Полякова хотіла висвітлити у своєму документальному фільмі "Все буде добре, Оля". Щоправда, артистка не стала цього робити, оскільки не вважає за потрібне тягнути путініста в український інфопростір. Та співачці почали згадувати її "дружбу" з Кіркоровим, тож вона у своєму Instagram розставила всі крапки над "і".

"Ми дружили, але він мені не зателефонував, нічого…Я дуже велике зробила звернення, де сказала, що мені соромно за те, що я коли-небудь хотіла з ним спілкуватися", - говорить виконавиця.

Наостанок співачка злила особистий номер Філіпа Кіркорова +79857625060. Українці у коментарях зізнались, що скористалися цією нагодою та зателефонували путіністові, аби видати все, що про нього думають.

  • Я йому написала зі шведського номера: "Добрий вечір. Філіп, скажуть, будь ласка. Всіх цікавить одне запитання. Я сподіваюся, вам не тяжко відповісти чесно на це запитання. Як живеться петухам в Росії?". Дивно, чого він не відповідає…

  • Я зателефонувала у WhatsApp. Йшли гудки і потім скинув. Я написала йому: "Привіт від Олі Полякової".

  • Я написала йому повідомлення. Мені стало легше!

Нагадаємо, документальний фільм про Олю Полякову знімав ведучий Олексій Суханов. Нещодавно він розсекретив, хто заплатив його команді за створення стрічки.

