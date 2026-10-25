Полякова видала доньку заміж за іноземця, а у Педана "зять" з відомого шоу: особисте життя дітей зірок

Олена Кравець, Оля Полякова й Олександр Педан з доньками

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Діти українських зірок подорослішали й опинилися в центрі уваги через особисте життя: хто з них уже знайшов кохання, одружився або готується до весілля.

Так, деякі з них роками будують стосунки з коханими, тоді як інші лише починають спільне життя та не поспішають розкривати подробиці своїх романів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про особисте життя дітей українських знаменитостей та їхніх обранців.

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Донька Олі Полякової вийшла заміж за американця

Старша донька співачки Олі Полякової Маша Полякова вже офіційно заміжня. Блогерка та музикантка побралася з громадянином США Еденом Пассареллі у липні 2025 року. Пара познайомилася під час навчання Маші в престижному американському музичному коледжі Берклі, а їхні стосунки до шлюбу тривали близько пів року.

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Весілля закохані зіграли у США у доволі камерному форматі. Влітку цього року Маша відсвяткувала першу річницю шлюбу та вже неодноразово привозила чоловіка до України. Подружжя нині живе у США, де Маша продовжує навчання.

Маша Полякова й Еден Пассареллі / © instagram.com/edenpassarelli

Донька Олександра Педана закрутила роман з фіналістом «МастерШеф. Діти»

Донька телеведучого Валерія Педан тривалий час не показувала публіці свого коханого. Проте виявилося, що обранцем 21-річної Валерії виявився Даня Ківа — фіналіст кулінарного шоу «МастерШеф. Діти».

Як стало відомо, пара разом уже близько п’яти років та нині живе у Львові. Сам Олександр Педан нещодавно зізнався, що жартома називає хлопця доньки «зятьком».

Лєра Педан з бойфрендом Данею Ківою / © instagram.com/pedanlera

Донька Тоні Матвієнко і заручини за кордоном з українцем

Старша донька співачки Уляна Матвієнко також готується до нового етапу в особистому житті. 27-річна дівчина вже кілька років перебуває у стосунках із коханим, а у вересні цього року стало відомо про їхні заручини.

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Обранець освідчився Уляні за кордоном, де пара нині живе разом. Донька Тоні Матвієнко переїхала до Берліна під час війни та почала там нове життя. Співачка зізналася, що дуже рада за доньку, адже після освідчення Уляна стала «спокійнішою» та «щасливішою». Ім’я нареченого пара публічно не розкриває, проте відомо, що він родом з України.

Тоня Матвієнко з донькою / © instagram.com/tonya_matvienko

Донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка зустрічається з таємничим коханим

Молодша донька акторів Ганна Борисюк також нещодавно розсекретила, що більше не самотня. 24-річна дівчина розповіла, що почала зустрічатися з коханим наприкінці минулого року.

Стосунки пари розвиваються досить швидко: Ганна вже з’їхала від батьків і живе разом із бойфрендом. Водночас його імені вона не називає та не показує публіці. Відомо лише, що обранець Ганни не пов’язаний з акторською професією, а самі закохані сходяться у «цінностях і темпі» життя.

Ольга Смуська з донькою Ганною / © instagram.com/olgasumska

Донька Олени Кравець у стосунках із танцівником

Блогерка Марія Кравець донедавна теж не приховувала, що її серце зайняте. 22-річна дівчина перебуває у стосунках із танцівником Ростиславом Сидоренком, з яким її об’єднує не лише романтика, а й спільне захоплення хіп-хопом.

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На початку цього року Марія публічно привітала коханого з днем народження та показала їхнє спільне фото. Пара разом уже понад два роки, однак не надто часто з’являється на публіці. Значно більше часу закохані проводять у танцювальних студіях.

Марія Кравець і Ростислав Сидоренко

Син Ігоря Пелиха одружився під час служби

Син загиблого журналіста й телеведучого Іван Пелих 2025 року одружився. Обраницею 23-річного чоловіка стала дівчина на ім’я Ксенія. Судячи з її соцмереж, вона активно волонтерить, проявляє громадянську позицію й займається танцями.

Перед весіллям Іван освідчився коханій на мальовничому узбережжі Атлантичного океану. Уже у квітні пара зіграла весілля у Києві в колі найближчих. Іван нині служить у ЗСУ, проте інколи під час відпусток подорожує з коханою.

Іван Пелих і Ксенія / © instagram.com/ivanpelykh

Донька «мами» Вєрки Сердючки Інни Білоконь — таємне весілля і первістка

Донька акторки Яна Макогон також уже створила власну родину. Дівчина тривалий час приховувала свого обранця, однак 2024 року вперше показала їхнє весільне фото.

Відомо, що Яна вийшла заміж у листопаді 2023 року. Також подружжя стало батьками: у квітні 2024-го у них народилася донька. Самого чоловіка Яна зараз практично не показує у своєму фотоблогу й здебільшого ділиться контентом лише з донькою.

Донька Інни Білоконь і її чоловік / © instagram.com/makohonyana_

Донька Кузьми Скрябіна у шлюбі з однокурсником

Донька легендарного музиканта Барбара Кузьменко 2019 року вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура.

Подружжя разом розвиває власну справу — у Києві вони відкрили кав’ярню, присвячену Кузьмі Скрябіну, а також клініку естетичної косметології та дерматології. Дітей у пари поки немає. Барбара розповідала, що через повномасштабну війну вони свідомо відкладають народження дитини.

Барбара Кузьменко з чоловіком / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька Олени Мозгової заручена з коханою дівчиною

Старша донька продюсерки Зоя Мозгова відкрито говорить про свої стосунки з жінкою. Ще 2024 року вона здійснила камінгаут та представила свою обраницю Юлію.

Наречені разом вже три роки. Пара заручилася навесні 2025 року під час відпочинку за кордоном. Відомо, що Юлія має власну справу та виховує двох доньок-близнючок від попередніх стосунків.

Зоя Мозгова з нареченою Юлією / © instagram.com/matatatahakuna

Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва понад 12 років разом із зірковою колегою

Син акторів В’ячеслав Хостікоєв знайшов кохання у творчому середовищі. Актор уже понад 12 років перебуває у стосунках з Анастасією Рулою — акторкою, відомою за серіалом «Перші ластівки».

Пара разом ще з юного віку та за цей час встигла пройти чимало випробувань. Цього року В’ячеслав розповідав, що весілля вони не грали, бо не бачать у цьому потреби. Актор називає Анастасію своєю сім’єю і запевняє, що їхнє кохання «набагато вагоміше за будь-які формальні процедури».

В’ячеслав Хостікоєв з Анастасією Рулою / © instagram.com/khostikoievjr

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