- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1367
- Час на прочитання
- 2 хв
Полякова виправдалася за коштовний відпочинок із зятем і донькою у Буковелі: "Давайте не рахувати"
Співачка чесно висловилася про свої заробітки під час війни.
Українська співачка Оля Полякова відповіла на критику її розваг з родиною у Буковелі.
Так, під час зимової відпустки до виконавиці з США приїхала донька Маша з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі. Разом сімейство рушило до мальовничих українських гір і у справжній зимовій казці орендувало віллу. У фотоблогу артистці прилетіло за такий розкішний відпочинок. Але вона мовчати не стала й відповіла на гейт поясненням, що всі витрачені гроші вона заробляла своїми виступами.
«Слухайте, по-перше, давайте не рахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно», — наголосила співачка.
Крім того, зірка розповіла про зміни в заробітках порівняно з довоєнним часами. За словами Олі, зараз її гонорари значно впали. Тим не менш, вони і дозволяють їй планувати такий відпочинок.
«Звичайно, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби нам зараз миру. Було би, звісно, краще», — додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно онука співачки Софії Ротару Соня похизувалася відпочинком на елітному курорті. До Куршевелю з нею поїхала росіянка і викликала неоднозначну реакцію.