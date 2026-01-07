Полякова виправдалася за коштовний відпочинок із зятем і донькою у Буковелі: "Давайте не рахувати"

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова відповіла на критику її розваг з родиною у Буковелі.

Так, під час зимової відпустки до виконавиці з США приїхала донька Маша з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі. Разом сімейство рушило до мальовничих українських гір і у справжній зимовій казці орендувало віллу. У фотоблогу артистці прилетіло за такий розкішний відпочинок. Але вона мовчати не стала й відповіла на гейт поясненням, що всі витрачені гроші вона заробляла своїми виступами.

«Слухайте, по-перше, давайте не рахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно», — наголосила співачка.

Оля Полякова з донькою та зятем у Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic

Крім того, зірка розповіла про зміни в заробітках порівняно з довоєнним часами. За словами Олі, зараз її гонорари значно впали. Тим не менш, вони і дозволяють їй планувати такий відпочинок.

«Звичайно, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби нам зараз миру. Було би, звісно, краще», — додала зірка.

Оля Полякова з донькою та зятем у Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic

