Полякова зізналась, від якої української співачки фанатіє: "Стояла п’ять годин, щоб взяти автограф"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова розсекретила, від якої відомої української артистки фанатіє.

Виконавиця зізналась, що свого часу її кумиркою була Ірина Білик. Оля Полякова говорить, що артистка в 90-х роках справді була символом тінейджерського покоління. Співачка пригадала, як ходила на концерт до Ірини Білик у Вінниці, коли їй було 13 років. За словами Полякової, артистка вже тоді збирала стадіони.

“Я реально була Іриною фанаткою! Мені було 13 років, і я була її фанаткою. Вона приїжджала до нас до Вінниці на стадіон. Іра Білик збирала стадіони! Вона була символом того покоління, мого тінейджерського покоління”, — пригадала співачка на проєкті "МузRooM”.

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Оля Полякова та Ірина Білик

До речі, після концерту Оля Полякова взяла в Ірини Білик автограф. Співачці заради цього довелося п’ять годин відстояти в черзі. Утім, як говорить Оля, воно було того варте. Плакат із автографом Білик досі висить у квартирі виконавиці.

“Я відстояла п’ять годин у черзі, щоб взяти в неї автограф. Вона мені написала на плакаті: “Олі від мене! На все добре! Ірина Білик“. У мене цей плакат висів! І мало того, він досі в старій квартирі висить”, — зізналась співачка.

До речі, нещодавно Ірина Білик відіграла в Києві серію ювілейних концертів. Після останнього виступу артистці неочікувано освідчився давній приятель. Ба більше, співачка ще й відповіла згодою.