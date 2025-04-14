ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
913
Час на прочитання
2 хв

Полякова зізналась, від якої української співачки фанатіє: "Стояла п’ять годин, щоб взяти автограф"

Плакат із цією виконавицею досі висить у квартирі Олі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова розсекретила, від якої відомої української артистки фанатіє.

Виконавиця зізналась, що свого часу її кумиркою була Ірина Білик. Оля Полякова говорить, що артистка в 90-х роках справді була символом тінейджерського покоління. Співачка пригадала, як ходила на концерт до Ірини Білик у Вінниці, коли їй було 13 років. За словами Полякової, артистка вже тоді збирала стадіони.

“Я реально була Іриною фанаткою! Мені було 13 років, і я була її фанаткою. Вона приїжджала до нас до Вінниці на стадіон. Іра Білик збирала стадіони! Вона була символом того покоління, мого тінейджерського покоління”, — пригадала співачка на проєкті "МузRooM”.

Оля Полякова та Ірина Білик

Оля Полякова та Ірина Білик

До речі, після концерту Оля Полякова взяла в Ірини Білик автограф. Співачці заради цього довелося п’ять годин відстояти в черзі. Утім, як говорить Оля, воно було того варте. Плакат із автографом Білик досі висить у квартирі виконавиці.

“Я відстояла п’ять годин у черзі, щоб взяти в неї автограф. Вона мені написала на плакаті: “Олі від мене! На все добре! Ірина Білик“. У мене цей плакат висів! І мало того, він досі в старій квартирі висить”, — зізналась співачка.

До речі, нещодавно Ірина Білик відіграла в Києві серію ювілейних концертів. Після останнього виступу артистці неочікувано освідчився давній приятель. Ба більше, співачка ще й відповіла згодою.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
913
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie