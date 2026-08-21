Полякова злетіла в кювет, а авто Цимбалюка врізалось в інші: хто з українських зірок потрапляв у ДТП

Оля Полякова, Тарас Цимбалюк та Наталія Могилевська

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ДТП, на жаль, не рідкість на дорогах. В аварії періодично потраплять й українські знаменитості.

До прикладу, днями співачка Оля Полякова разом зі своєю донькою пережила ДТП. В авто виконавиці врізалось інше, через що вона злетіла в кювет. Та Оля Полякова не єдина, хто стикався з таким.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонуємо пригадати, хто з українських зірок потрапляв останнім часом у ДТП. Деякі з них були винуватцями аварій та понесли покарання, а деякі ж були потерпілими.

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Оля Полякова

Увечері, 19 серпня, стало відомо, що співачка Оля Полякова потрапила в ДТП. У момент аварії разом із виконавицею перебувала її старша донька — 21-річна Маша. В авто, в якому їхала артистка, врізалось інше. У результаті цього машина співачки злетіла в кювет. На жаль, Маша зламала ніс та травмувала зуб, що її забрали каретою швидкою допомоги. Сама Оля Полякова не постраждала.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП

Тарас Цимбалюк

Навесні цього року актор Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП у Києві. Сталося це вночі, коли артист повертався додому від батьків. Авто знаменитості врізалось у припарковані машини. Проте винуватцем ДТП був не Тарас Цимбалюк, оскільки він був пасажиром. За кермом був приятель артиста, який і не впорався з керуванням.

Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП / © t.me/RBC_ua_news

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова потрапила у гучну ДТП у Києві влітку 2023 року. Зірка Мережі їхала до пологового будинку, аби привітати подругу з поповненням у родині. Однак дорогою на перехресті Даша потрапила в ДТП за участю ще трьох автівок. Винуватицею аварії визнали саме блогерку.

Даша Квіткова потрапила у ДТП / © tsn.ua

Остап Ступка

Актор Остап Ступка спричинив ДТП навесні 2023 року. Артист на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому у цей момент перебував чоловік. Водій іншого авто отримав серйозні травми та тривалий час лікувався. Винуватцем ДТП був саме Остап Ступка, який у момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння. Врешті, актора засудили до трьох років обмеження волі у виправному центрі та позбавили водійських прав на вісім років.

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Остап Ступка потрапив у ДТП

Наталія Могилевська

Співачка потрапила в ДТП у лютому цього року. Тоді на дорогах була сильна ожеледиця, і кермувати транспортним засобом було доволі тяжко. Врешті, Наталія Могилевська не уникнула зіткнення з іншим авто. На щастя, виконавиця не постраждала, а от її машина зазнала пошкоджень.

Гурт «Антитіла»

Наприкінці грудня 2023 року фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя розповів, як колектив потрапив у жахливу ДТП. Сталося це під час волонтерської поїздки музикантів. Хоч артисти й не вдавались у подробиці, однак аварія була серйозною, оскільки на опублікованих фото авто було перевернутим, а голова Тараса Тополі закривавленою.

Тарас Тополя після ДТП / © instagram.com/antytila_official

SKYLERR

Співачка потрапила у моторошну аварію восени 2024 року. Виконавиця прямувала на залізничний вокзал, але дорогою потрапила у ДТП. SKYLERR запевнила, що це сталося не з її вини. Машина співачки серйозно постраждала, на щастя, сама ж вона не дістала травм.

SKYLERR потрапила у ДТП / © instagram.com/skylerr_official

Анатолій Анатоліч

Влітку цього року шоумен потрапив у ДТП. Сталося це в Києві. Ведучий зіткнувся з іншим авто, яке, з невідомих йому причин, стояло на дорозі зупиненим. На щастя, ніхто не постраждав. Однак авто шоумена потребує ремонту.

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Авто Анатолія Анатоліча після ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємао, раніше редакція сайту ТСН.ua готувала добірку про зірок Голлівуду, які померли молодими. Пропонуємо пригадати знаменитостей, чиї життя обірвались занадто рано.

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