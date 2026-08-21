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Полякова злетіла в кювет, а авто Цимбалюка врізалось в інші: хто з українських зірок потрапляв у ДТП
Днями співачка Оля Полякова потрапила в ДТП. Пропонуємо пригадати, хто ще з українських знаменитостей стикався з дорожньо-транспортними пригодами.
ДТП, на жаль, не рідкість на дорогах. В аварії періодично потраплять й українські знаменитості.
До прикладу, днями співачка Оля Полякова разом зі своєю донькою пережила ДТП. В авто виконавиці врізалось інше, через що вона злетіла в кювет. Та Оля Полякова не єдина, хто стикався з таким.
Редакція сайту ТСН.ua пропонуємо пригадати, хто з українських зірок потрапляв останнім часом у ДТП. Деякі з них були винуватцями аварій та понесли покарання, а деякі ж були потерпілими.
Оля Полякова
Увечері, 19 серпня, стало відомо, що співачка Оля Полякова потрапила в ДТП. У момент аварії разом із виконавицею перебувала її старша донька — 21-річна Маша. В авто, в якому їхала артистка, врізалось інше. У результаті цього машина співачки злетіла в кювет. На жаль, Маша зламала ніс та травмувала зуб, що її забрали каретою швидкою допомоги. Сама Оля Полякова не постраждала.
Тарас Цимбалюк
Навесні цього року актор Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП у Києві. Сталося це вночі, коли артист повертався додому від батьків. Авто знаменитості врізалось у припарковані машини. Проте винуватцем ДТП був не Тарас Цимбалюк, оскільки він був пасажиром. За кермом був приятель артиста, який і не впорався з керуванням.
Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова потрапила у гучну ДТП у Києві влітку 2023 року. Зірка Мережі їхала до пологового будинку, аби привітати подругу з поповненням у родині. Однак дорогою на перехресті Даша потрапила в ДТП за участю ще трьох автівок. Винуватицею аварії визнали саме блогерку.
Остап Ступка
Актор Остап Ступка спричинив ДТП навесні 2023 року. Артист на своєму позашляховику врізався в припаркований автомобіль, в якому у цей момент перебував чоловік. Водій іншого авто отримав серйозні травми та тривалий час лікувався. Винуватцем ДТП був саме Остап Ступка, який у момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння. Врешті, актора засудили до трьох років обмеження волі у виправному центрі та позбавили водійських прав на вісім років.
Наталія Могилевська
Співачка потрапила в ДТП у лютому цього року. Тоді на дорогах була сильна ожеледиця, і кермувати транспортним засобом було доволі тяжко. Врешті, Наталія Могилевська не уникнула зіткнення з іншим авто. На щастя, виконавиця не постраждала, а от її машина зазнала пошкоджень.
Гурт «Антитіла»
Наприкінці грудня 2023 року фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя розповів, як колектив потрапив у жахливу ДТП. Сталося це під час волонтерської поїздки музикантів. Хоч артисти й не вдавались у подробиці, однак аварія була серйозною, оскільки на опублікованих фото авто було перевернутим, а голова Тараса Тополі закривавленою.
SKYLERR
Співачка потрапила у моторошну аварію восени 2024 року. Виконавиця прямувала на залізничний вокзал, але дорогою потрапила у ДТП. SKYLERR запевнила, що це сталося не з її вини. Машина співачки серйозно постраждала, на щастя, сама ж вона не дістала травм.
Анатолій Анатоліч
Влітку цього року шоумен потрапив у ДТП. Сталося це в Києві. Ведучий зіткнувся з іншим авто, яке, з невідомих йому причин, стояло на дорозі зупиненим. На щастя, ніхто не постраждав. Однак авто шоумена потребує ремонту.
Нагадаємао, раніше редакція сайту ТСН.ua готувала добірку про зірок Голлівуду, які померли молодими. Пропонуємо пригадати знаменитостей, чиї життя обірвались занадто рано.