Поліція перевірить телефон Болдвіна: актор перед загибеллю операторки просив більший пістолет

Наразі ведеться слідство.

Суд Санта-Фе в Нью-Мексико видав ордер на перевірку телефона голлівудського актора Алека Болдвіна.

Правоохоронці перевірять повідомлення в месенджерах, фото та відео, електронні листи, історію пошуку у браузері та іншу інформацію, яка може перебувати на пристрої.

Передбачається, поліціянти знайдуть важливі докази, які допоможуть їм у розслідуванні справи щодо загибелі Галини Гатчінс.

Втім, Болдвін розповів слідчим, що перед смертю операторки він листувався зі зброяркою Ганною Гутьєррес-Рід. Вони обговорювали різні види зброї. До слова, актор просив більший пістолет.

Алек Болдвін / Associated Press

"Алеку показали Colt із коричневою ручкою та вишневою ручкою, і зрештою він вибрав з коричневою", - пише видання Insider.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Режисер назвав смертельний постріл "одним на трильйон".

Сама ж зброярка Ганна Гутьєррес-Рід запевняє, що заряджала зброю холостими патронами. Вона переконана, що хтось замінив їх на бойові.

Наразі ведеться слідство.

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