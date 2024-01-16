Поліція розповіла про долю зірки "Х-Фактора" Андрія Мацевка, якого затримали в Івано-Франківську

Артист вже перебуває на волі.

Речниця патрульної поліції розповіла, як наразі просувається справа із затриманням зірки талант-шоу "Х-Фактор" Андрія Мацевка.

За словами речниці патрульної поліції Івано-Франківської області Христини Мриглід, після затримання Андрія Мацевка його доправили у райвідділ поліції. Після цього співака передали поліцейським для з'ясування всіх обставин.

Своєю чергою, у поліції заявляють, що Андрія допитали, а отриману інформацію передали з Івано-Франківська до Києва для подальшого досудового розслідування, пише zaxid.net. Зрештою, після допиту зірку відпустили.

Андрій Мацевко

"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв'язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", – повідомив речник поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків.

Зазначимо, 8 січня патрульні в Івано-Франківську затримали Андрія Мацевка. Як виявилося, співак перебував в розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ за підробку документів.

Нагадаємо, раніше блогерку Дашу Квіткову було визнано винною у масштабному ДТП, скоєному наприкінці серпня у Києві. Тривалий час знаменитість відмовчувалася, але наприкінці минулого року наважилася прокоментувати ситуацію.

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