Поліція розшукала чоловіка, який переслідує та погрожує вбити Злату Огнєвіч

Переслідувачеві було повідомлено про підозру.

Звернення української співачки Злати Огнєвіч до Печерського відділу поліції у зв'язку з переслідуванням божевільного фаната принесло свої плоди.

Так, поліція відшукала зловмисника, який переслідував артистку та погрожував вбити її. Навіженим переслідувачем зірки виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який наразі проживає в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Переслідувачу Злати Огнєвіч повідомили про підозру / kyiv.gp.gov.ua

Разом з тим у повідомленні наголошено, що "відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Нагадаємо, що вранці 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Чоловік погрожував "завалити" співачку, якщо ще раз побачить по ТБ. Чоловік переслідує Огнєвіч вже більше трьох років.

Налякана та, водночас, обурена Злата пішла до поліції і написала вчергове заяву на зловмисника. І цього разу звернення до правоохоронних органів дало певний результат.

Читайте також: