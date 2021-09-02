"Поліції не менше, ніж глядачів": у Житомирі протестують проти концерту російського співака Малініна

Від приїзду російського співака у захваті далеко не всі жителі Житомира.
Сьогодні, 2 вересня, у Житомирі декілька десятків людей вийшли на акцію протесту проти виступу у місті російського співака Олександра Малініна.
Про це інформує "Телеграм Житомира".
У Мережі активісти попереджали, що зірвуть концерт російського співака, тому закликали глядачів здати білети.
Тим часом безпеку та правопорядок в драмтеатрі, де має виступити Малінін, охороняють два десятки поліцейських.
"Житомир зустрічає Малініна. Поліції, напевно, не менше, ніж глядачів", — зазначає активістка Оксана Трокоз.
Зазначимо, що Малінін має звання народного артиста України. У Мережі пишуть, що артист наче не відвідував окупований Крим і Донбас. Тому заборонити відвідувати України йому підстав немає.
"Однак, у скандали неодноразово потрапляв син співака — Нікіта Малінін, який активно гастролював в окупованому Криму і навіть був внесений в базу даних сайту "Миротворець", —зазначає "Телеграм Житомира".
Нагадаємо, що скандальний Моргенштерн відповів Гордону на запитання, чий Крим.