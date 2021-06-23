Поліна Гагаріна, прикривши тіло солом'яним капелюхом, енергійно станцювала на камеру

Зірка поділилася відео з відпочинку.

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна, яка нещодавно під час концерту вивихнула плечовий суглоб, разом з дітьми гайнула на відпочинок до сонячної Греції.

У своєму фотоблогу артистка не забуває ділитися з фанами світлинами та відео з відпустки. Так, виконавиця додала відео на якому енергійно танцює на камеру, постійно змінюючи образи. Спочатку вона постає у ролику у рожевій сукні, потім змінює її на квітчасту білу, а в кінці прикриває тіло лише самим солом'яним капелюхом.

У коментарях під дописом знаменитості шанувальники зазначили, що вона неймовірно красива. А також додали, що їм дуже сподобалися її танці.

Неймовірно красиве відео. Така мила і усміхнена

Це взагалі законно бути такою красивою?

Жінка - вогонь

Зауважимо, що Поліна Гагаріна потрапила до "чорного списку" сайту "​Миротворця" за концерт в Криму. У 2016 році зірка виступала на фестивалі "Золота балка".

Нагадаємо, російська співачка Поліна Гагаріна рік тому офіційно розлучилася зі своїм чоловіком фотографом Дмитром Ісхаковим. Пара прожила шість років у шлюбі.

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