Поліна Логунова пригрозила Дмитру Ступці: "Це знищить тебе як особистість"

Поліна Логунова пригрозила Дмитру Ступці: "Це знищить тебе як особистість"

Екскохана актора Дмитра Ступки, стилістка та блогерка Поліна Логунова відреагувала на його нещодавнє інтерв'ю про їхнє розлучення.

Як відомо, Ступка заявив, що справжньою причиною їхнього розлучення стало те, що Логунова знайшла собі обранця-американця, і тому покинула його.

Втім, за словами Поліни, причина дещо в іншому. І це "інше", якщо вона його оприлюднить, може зруйнувати кар'єру Ступки:

"Якщо я скажу реальну причину, це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього…", - написала Логунова у себе в Instagram.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова / instagram.com/stupka777

Логунова додала, що, на відміну від ексблаговірного, вона не "зневажувала його імені":

"Я гадала, ти мудріший. Я не руйнувала твого життя після пережитого. Ти вирішив зневажити моє ім'я… У тебе завжди були погані порадники", - сказала Поліна.

instagram.com/polinalogunova

Нагадаємо, що на початку квітня Поліна Логунова повідомила, що вони з Дмитром Ступкою вже не разом. Тоді ж стилістка засвітила подарунок від нового обранця, який виявився американцем. Пізніше Логунова повідомила, що знову збирається заміж. Причиною розриву зі Ступкою Логунова назвала "не зійшлися характерами".

Поліна Логунова з новим коханим-американцем / instagram.com/polinalogunova

А днями Дмитро Ступка дав інтерв'ю і сказав, що причиною розлучення насправді стало нове кохання Поліни і що вона стала ініціаторкою розлучення.

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