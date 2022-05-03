Поліна Логунова розкрила подробиці розлучення з Дмитром Ступкою: "Ми йшли до цього"

Поліна Логунова розкрила подробиці розлучення з Дмитром Ступкою: "Ми йшли до цього"

На початку квітня блогерка Поліна Логунова приголомшила заявою, що розлучилася з актором Дмитром Ступкою.

Знаменитість зазначила, що офіційно вони поки не розірвали шлюб, утім вже перебувають "на фінішній прямій". Їм залишилося лише підписати відповідні документи.

Поліна розповіла "Зірковому шляху", що не мешкає з Дмитром від січня. Блогерка поділилася, що з актором вони "йшли до розлучення протягом певного часу" і якоїсь миті вирішили, що їм краще розійтися.

Поліна Логунова і Дмитро Ступка / instagram.com/stupka777

Утім, більше подробиць Поліна не розкривала. Вона говорить, що не хоче нічого поганого розповідати про ексчоловіка, адже їхня спільна донька може це колись прочитати, а їй би не хотілося, аби Богданна думала щось погане про тата.

"Вона виросте, щось прочитає. Нічого поганого про тата я говорити теж не хочу. І я впевнена, що не дивлячись на якісь внутрішні образи, Діма теж говоритиме про мене або добре, або ніяк. Давайте якось по-американськи зробимо – не зійшлися характерами. Ось така причина розлучення", - поділилася Поліна.

Поліна Логунова, Дмитро Ступка та їхня донечка / instagram.com/stupka777

Нагадаємо, на початку квітня Поліна Логунова оголосила, що вони розлучилися з Дмитром Ступкою. Тоді ж вона розсекретила, що має нові стосунки. А ще згодом поділилася новиною, що вдруге виходить заміж. Обранцем стилістки став американець.

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