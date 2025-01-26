Поліна Логунова розкрила причину розлучення зі Ступкою та реакцію на це доньки: "Ми мучилися"

Блогерка і стилістка Поліна Логунова прокоментувала своє рішення розлучитися з актором Дмитром Ступкою.

Як відомо, пара розірвала шлюб ще 2022 року. Тоді Ступка казав, що у Логунової нібито з'явився американський залицяльник. Своєю чергою, блогерка лише зараз розкрила власну правду. Виявилося, що колишнє подружжя прийняло тяжке рішення без скандалів. За словами ексобраниці актора, вони просто більше не відчували розвитку стосунків:

"Я закрила ці двері, бо відчула, що ми стоїмо на місці й нічого не трапляється. Ну навіщо. Ми мучилися удвох. Якби він навіть на стороні знайшов чудову дівчину, то я б все одно настукала йому каструлею по голові. Тому навіщо себе тримати, коли немає за що. І краще мати свого колишнього партнера й батька твоєї дитини, як друга, ніж ще більше робити боляче одне одному", - зізналася Поліна в інтерв'ю Габріеллі Массангі.

Поліна Логунова з донькою від Дмитра Ступки / Фото: instagram.com/polinalogunova

Донька колишнього подружжя сприйняла факт про розлучення батьків важко. Утім, Логунова каже, що одразу все їй пояснила. Тож Богдана, якій зараз сім років, поставилася до ситуації з порозумінням.

"Навіть коли мене запитувала Богдана про те, як у мене справи з татом, то я кажу: "Краще, щоб ми були друзями, ніж сварилися". І все добре. Вона це сприйняла, хоча було важко", - пояснила ексдружина Ступки.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток зізнався, чи має стосунки зі співачкою Іриною Білик.

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