Поліція відреагувала на звинувачення актора Темляка в домашньому насильстві та розбещенні

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Реклама

У Національній поліції відреагували на звинувачення актора Костянтина Темляка в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.

Так, колишня обраниця артиста – фотографка Анастасія Соловйова – зробила скандальне зізнання про їхні стосунки. Вона заявила, що страждала від психологічного та фізичного насильства з боку актора. Ба більше, фотографка також оприлюднила його листування з на той момент 15-річною дівчиною на ім'я Маргарита, де він надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом.

Одразу ж постало питання, чи відповідатиме за це актор і чи дійсно він винен. Видання LB.ua звернулося до Нацполіції з проханням дати коментар. Врешті, поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Щодо звинувачень в розбещенні, то, ймовірно, розслідування не починалося. Однак у поліції додали, що також проводитиметься перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень, ймовірно, скоєних актором.

Реклама

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Скандальні звинувачення проти Костянтина Темляка – що відомо

Колишня дівчина актора Анастасія Соловйова заявила, що страждала від психологічного та фізичного насильства з його боку. Як доказ вона показала їхнє листування, де Темляк грубо з нею спілкувався, а також відео, де він у стані сп'яніння неадекватно поводився. Також фотографка додала, що в неї був список правил, яких вона мала дотримуватися, інакше були б скандали.

Згодом Соловйова розповіла, що з нею своєю історією поділилася й дівчина на ім'я Маргарита. Вона спілкувалася з Темляком, коли їй було 15 років, і він знав про її вік. Артист надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом, а також фото оголеного статевого органу. Як доказ Маргарита оприлюднила їхнє листування.

Тим часом нинішня дружина Костянтина Темляка засудила будь-яке насильство, хоча дала зрозуміти, що в їхніх стосунках нічого подібного не було. Згодом акторка Анастасія Нестеренко натякнула на їхнє розлучення.