ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
2 хв

Поліція відреагувала на звинувачення актора Темляка в домашньому насильстві та розбещенні

У Національній поліції відповіли, яких заходів вживають після оприлюднення скандальних зізнань колишньої дівчини Костянтина Темляка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Костянтин Темляк

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

У Національній поліції відреагували на звинувачення актора Костянтина Темляка в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.

Так, колишня обраниця артиста – фотографка Анастасія Соловйова – зробила скандальне зізнання про їхні стосунки. Вона заявила, що страждала від психологічного та фізичного насильства з боку актора. Ба більше, фотографка також оприлюднила його листування з на той момент 15-річною дівчиною на ім'я Маргарита, де він надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом.

Одразу ж постало питання, чи відповідатиме за це актор і чи дійсно він винен. Видання LB.ua звернулося до Нацполіції з проханням дати коментар. Врешті, поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Щодо звинувачень в розбещенні, то, ймовірно, розслідування не починалося. Однак у поліції додали, що також проводитиметься перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень, ймовірно, скоєних актором.

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Скандальні звинувачення проти Костянтина Темляка – що відомо

Колишня дівчина актора Анастасія Соловйова заявила, що страждала від психологічного та фізичного насильства з його боку. Як доказ вона показала їхнє листування, де Темляк грубо з нею спілкувався, а також відео, де він у стані сп'яніння неадекватно поводився. Також фотографка додала, що в неї був список правил, яких вона мала дотримуватися, інакше були б скандали.

Згодом Соловйова розповіла, що з нею своєю історією поділилася й дівчина на ім'я Маргарита. Вона спілкувалася з Темляком, коли їй було 15 років, і він знав про її вік. Артист надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом, а також фото оголеного статевого органу. Як доказ Маргарита оприлюднила їхнє листування.

Тим часом нинішня дружина Костянтина Темляка засудила будь-яке насильство, хоча дала зрозуміти, що в їхніх стосунках нічого подібного не було. Згодом акторка Анастасія Нестеренко натякнула на їхнє розлучення.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie