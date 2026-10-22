"Половину життя присвятив мені": Гвоздьова зворушила чоловіка чуттєвим зізнанням у день його 35-річчя

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографка Ілона Гвоздьова ніжно привітала чоловіка Івана Хом'ячука з 35-річчям і зворушила зізнанням про їхні 17 років разом.

З нагоди дня народження коханого танцівниця опублікувала в Instagram серію романтичних світлин. На кадрах подружжя ніжно обіймається та не приховує почуттів. Гвоздьова присвятила імениннику особливі слова. Вона звернула увагу на те, яку частину життя вони вже провели разом. За цей час їхня історія кохання переросла у спільну родину з дітьми. У святковому дописі хореографка також побажала чоловікові сил і натхнення.

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«Вітаю тебе, мій любий, з новим роком! Сьогодні тобі 35 років і знаєш, що сьогодні викликало посмішку в мене — що вже 17 років зі своїх 35 ми разом», — поділилася Ілона.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

У привітанні Гвоздьова наголосила, наскільки цінує роки, проведені поруч із чоловіком, і його турботу про родину. Вона побажала Іванові не втрачати віри в себе, навіть коли життя підкидає складні випробування, а також знаходити сили для втілення власних задумів. Окремо танцівниця згадала про здоров'я та запевнила коханого, що він завжди матиме підтримку близьких.

«Тобто половину свого життя ти присвятив мені і продовжуєш тепер піклуватися не тільки про мене, а й про наших дітей. Я бажаю тобі сил, віри, мотивації і натхнення рухатись далі попри важкі часи і все одно втілювати свої бажання та не втрачати сенс свого життя.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

І щоб було міцне здоров'я, яке буде запорукою успіху у сприянні до реалізації всіх твоїх намірів! А ми будемо поруч і завжди будемо підтримувати, вірити і мотивувати», — написала хореографка.

Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук виховують двох дітей. Подружжя періодично ділиться сімейними моментами в соцмережах, а цього літа закохані разом відпочивали в Болгарії.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл та вийшла на зв'язок.

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