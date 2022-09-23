Положинський в обмундируванні показав фото з навчань у ЗСУ: "Години дві пролежали під дощем"

Співак Сашко Положинський розповів шанувальникам, як навчаються військовослужбовці у лавах ЗСУ. У своєму Instagram виконавець поділився, з якими труднощами стикаються наші захисники.

"Вчора майже весь день в полі, з них години дві пролежали "на позиціях" під дощем. Це ми в тилу, на навчаннях - нам легко. А як там дають ради наші люди на фронті під дощем безперервно? Думаю, це важко - і морально, і фізично. А вони не розкисають - чим викликають щирий захват", - розповів Положинський.

Співак також поділився новим фото з полігону у повному військовому обмундируванні та закликав українців підтримувати нашу єдність.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Спробував зробити позитивне фото - не знаю, чи вдалося. Мені здається, що так, але не певен. Новини, події, отримана інформація породжують безліч різноманітних емоцій - від максимально позитивних до сумних і тривожних. Знаю, що ми переможемо. Давайте тільки зберігати єдність, взаємопідтримку та віру в ЗСУ. І не забуваймо дякувати тим, хто нас підтримує", - написав Сашко.

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