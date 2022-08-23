Положинський зізнався, як починається його ранок в ЗСУ, та похизувався новим шевроном

Колишній лідер українського гурту "Тартак" Сашко Положинський розповів про свою службу в Збройних силах України.

Виконавець Сашко Положинський трішки поділився з прихильниками, як починається його ранок у ЗСУ.

У своєму Instagram артист розповів, що підйом у нього о четвертій ранку, далі у його роти шикування. Після цього Положинський із побратимами виконує фізичні вправи: біг на великі відстані, підтягування та лазіння по канату. Загалом, ранок у військових починається нелегкий.

"Ранок почався непросто. Підйом о 04:00. Шикування. Біг на 10 км. Вклався менш як в годину. Потім 10 підтягувань на поперечці. І на завершення - метрів 10 вгору по канату. З підтримкою друзів впорався з усіма завданнями", - поділився військовий.

Сашко Положинський отримав новий шеврон / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Утім, за його службу Положинський вже отримав новий шеврон. Як зазначив артист, він носитиме його з гордістю та усіма почестями.

"Шеврон отримав заслужено. Носитиму з честю", - додав артист.

Нагадаємо, 16 серпня виповнюється три місяці відтоді, як Сашко Положинський пішов захищати Україну. Тож нещодавно співак підбив підсумки за період, який служить у лавах ЗСУ.

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