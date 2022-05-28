Положинський зворушливо звернувся до українців у свій ювілей: "Мені 50. І я - солдат ЗСУ"

Положинський зворушливо звернувся до українців у свій ювілей: "Мені 50. І я - солдат ЗСУ"

Екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який зараз служить в ЗСУ, сьогодні, 28 травня, святкує день народження.

У музиканта сьогодні ювілей – йому виповнюється 50 років. З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram Олександр Положинський розмістив зворушливий пост.

У ньому артист поміркував про те, що 50 років це і багато, і водночас дуже мало:

"50 - це багато. 50 - це достобіса. Це пів століття. Це два покоління. Багатьох моїх однолітків уже немає. Багато прекрасних людей до 50 не дотягнули, не дожили. А я дожив. Так в мене склалося. І я маю стійкий намір жити далі", - написав Положинський.

І додав, що 50 насправді й дуже мало, оскільки він ще дуже багато чого не встиг реалізувати:

"50 - це дуже мало. Ще стільки не зробив, не досяг, не здійснив. Не створив. Не отримав. Не віддав. В мене багато планів - життєвих і творчих. В мене багато бажань і мрій. А от скільки в мене років лишилося - того я не знаю. Скільки вийде. Може років. А може місяців. Чи днів. Чи навіть - чого би, правду кажучи, не хотілося - годин", - поміркував Олександр.

Положинський зізнався, що у нього вже проявляються певні вікові проблеми зі здоров'ям, але війна не дає часу про це думати:

"Мені 50. І я - солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. В мене є форма і автомат. В мене є командири і товариші по зброї. В мене є багато нових обов’язків і трошки менше колишніх прав. Поки що я не дуже хороший солдат, але щодня я стараюся стати кращим. І стану. Можливо, навіть офіцером. Колись. Як мріяв колись", - зізнався співак.

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