Полякова емоційно висловилася про Ані Лорак та згадала, як смачно обматюкала її: "С*чара і п*дараска"

Українська співачка Оля Полякова у новому випуску програми "Дорослі дівчата" пригадала інцидент, який стався між нею та артисткою-зрадницею Ані Лорак до повномасштабного вторгнення рф до України.

Оля поділилася, що одного разу помилково надіслала одіозній колезі лайливе повідомлення. Це сталося 2021 року, коли Лорак, яка живе і працює в Росії, раптом приїхала з концертом до Одеси. Полякову настільки обурило це, що вона хотіла поділитися емоціями зі своїм менеджером Артемом:

"Я пишу: "Ти ба, яка мразота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона тут буде збирати. Ноги криві, костюми гівно, співає як параша". Наговорила там і надіслала. Думаю, що я Тьомі надіслала. І коли я вже надіслала, я бачу, що я надсилаю це Ані Лорак. А там такий спіч..." – пригадала Оля.

Оля Полякова

Видалити повідомлення Полякова не встигла, бо одразу був статус "переглянуто". Співачка зателефонувала своєму менеджеру Артему, якому й передбачалося те повідомлення. Він заспокоїв артистку, що вирішить це питання.

З'ясувалося, що лайливе SMS переглянув помічник Лорак. Той поцікавився у менеджера Полякової, чи взламали акаунт Олі. Врешті, ситуацію обіграли так, ніби це повідомлення надіслав менеджер Олі.

Втім зараз, говорить Полякова, слова, що вона написала тоді Лорак, дуже доречні до неї:

"Але, я хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, яка являється с*чарою і п*дараскою. І нехай вона тепер з цим живе", - сказала Полякова.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни рф проти України співачка-зрадниця Ані Лорак жила і працювала в Росії. Після того, як росія повністю вторглася на територію нашої країни,Лорак продовжила свою діяльність у країні-агресорці та замовчує про те, що росія напала на Україну.

У жовтні 2022 року РНБО запровадила санкції проти артистки-зрадниці Ані Лорак.

Читайте також: