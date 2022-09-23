Полякова емоційно звернулася до колег, які хейтили її та Єфросиніну під час війни: "Ідіть у дупу!"

Співачка Оля Полякова відверто сказала, що думає про українських артистів, які негативно висловлювалися про неї та Машу Єфросиніну.

Під час війни між українськими зірками також виникали суперечки. Під хвилю хейту потрапили і Оля Полякова із Машею Єфросиніною, які опинилися в епіцентрі мовного скандалу.

Критикували артисток не лише користувачі мережі, а й зірки. Полякова вирішила публічно відповісти колегам у спільному з Єфросиніною шоу "Дорослі дівчата", яке відтепер виходить українською мовою.

"Коли в нас були проблеми ні одна тварюка з шоу-бізнесу, окрім мабуть Суханова та Гордона, нас не підтримали. Решта засунили язики у сраку і не підтримали. А наші друзі нас ще й питалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову ринкові відносини в Україну, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть у дупу! І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи і в сраки свої язики позасовували, панове колеги", - емоціно звернулася до колег Полякова.

Нагадаємо, що під час мовного скандалу Полякову та Єфросиніну розкритикували такі зірки, як Олександр Педан, Арсен Мірзоян, Павло Зібров та інші. Натомість свою активну підтримку дівчатам висловив телеведучий та актор Олексій Суханов.

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