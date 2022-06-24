Полякова, Кароль, Остапчук, Огнєвіч та інші зірки об'єдналися та разом заспівали "Ми з України"

Полякова, Кароль, Остапчук, Огнєвіч та інші зірки об'єдналися та разом заспівали "Ми з України"

Українські зірки взяли участь у записі спільної композиції "Ми з України", якою висловили підтримку та повагу незламності, згуртованості та бойового духу нашого народу.

Вперше в одному патріотичному відео з'явилися разом Оля Полякова, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Дзідзьо, Олександра Заріцька, Наталя Могилевська, MELOVIN, Настя Каменських, Юля Саніна та багато інших.

Ініціатива зняти таке відео належить каналу "Україна". Як йдеться у підписі до кліпу, він був створений, аби висловити підтримку та повагу незламності, згуртованості та бойового духу нашого народу у цій жорстокій війні. "Усі ми, як один, боремося за свободу та європейське майбутнє України", - сказано у повідомленні.

Юзери зізналися, що ця композиція та мальовничі краєвиди нашої України, які показані, у відео, торкнулися їхніх глибин душі: "Дуже сильна пісня, я плакала від щастя, що ми з України! Було б круто мати цю пісню в доступі на Apple Music", "Дуже гарна пісня! Чарівна українська , солов'їна мова! Пишаюся нашими захисниками! Віримо в них, і в нашу перемогу!", "Дуже сильно! До сліз, до мурашок! Я горда тим, що я українка! Тут моє коріння, тут мої предки, тут мої діти! Сильний народ і тілом і духом, незламний, волелюбний ! Ми всі єдине ціле! Разом до перемоги!".

Читайте також: