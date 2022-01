Полякова-"морячка" і кумедний Барських: зірки, про участь яких у відборі на "Євробачення" ви забули

Колись цим відомим співакам не вдалося виграти Національний відбір на "Євробачення".

Зовсім скоро, 12 лютого, стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" в Італії.

Наша країна бере участь у конкурсі від 2003 року. За цей час проведено безліч Національних відборів, куди приходили імениті сьогодні зірки.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати зірок, про участь яких у Нацвідборі на "Євробачення" ви забули.

Віталій Козловський

2010 року Віталій Козловський боровся на Національному відборі із англомовним треком I-L@VE?. Тоді артист був із довгим волоссям, а на сцені постав у джинсах та шкіряній жилетці. На підтанцьовці у нього були три дівчини.

Втім, 2010 року на "Євробачення" поїхала Alyosha з піснею Sweet People. Цікаво, що на Нацвідборі співачка виступила з треком To Be Free, але його замінили, оскільки композиція була оприлюднена в Мережі ще 2008 року, а це порушення правила конкурсу. Alyosha потрапила до фіналу та посіла 10 місце.

Цікаво, що 2017-го Віталій вдруге спробував свої сили на Нацвідборі на "Євробачення", але тоді виграв рок-гурт O.Torvald із треком Time.

Макс Барських

Співак Макс Барських став конкурентом Козловському 2010 року. На Нацвідборі він представив російськомовну пісню "Белый ворон".

Наталія Валевська

У фіналі відбору на "Євробачення-2010" також боролася за перемогу співачка Наталія Валевська. Її конкурсна пісня називалася Europe. Артистка підготувала запальний номер з ефектними танцями.

Анастасія Приходько

Настя Приходько штурмувала "Євробачення" декілька разів. Приміром, 2011 року вона прийшла на відбір із піснею Action. Прихильники зірки пісню оцінили, але зазначили, що під такий ритмічний трек вона стояла на сцені "як статуя".

Того року Україну на "Євробаченні" в Німеччині представляла Міка Ньютон із піснею Angel. Вона посіла 4 місце.

El Кравчук

Після програшу 2010 рок, співак El Кравчук знову спробував свої сили на відборі 2011-го. Чуттєва пісня My Hope стала однією із лідерів Нацвідбору. Але глядачі все ж підтримали Ньютон.

Оля Полякова

Мало хто знав, що попдіва та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова штурмувала Нацвідбір 2012 року. Артистка в образі морячки співала на відборі пісню "Лепесток".

Після цього артистка розпочала свою співпрацю з продюсером, із яким працює й донині, Михайлом Ясинським. Зовсім скоро до неї прийшла шалена популярність.

А на "Євробачення" тоді поїхала Гайтана з треком Be My Guest.

Тоня Матвієнко

Донька Народної артистки України Ніни Матвієнко – Тоня – також хотіла представляти свою країну на міжнародному пісенному конкурсі. 2016 року співачка брала участь у Національному відборі. Виконавиця представила пісню Tin whistle.

Світлана Тарабарова

Артистка брала участь у нацвідборі разом із Матвієнко. Тарабарова представила пісню "Ніколи знову".

Того року, 2016-го, виграла нацвідбір Джамала із хітом 1944. Артистка посіла на "Євробаченні" у Стокгольмі перше місце.

MamaRika

Не так давно, 2017 року, співачка MamaRika також боролося за право представляти Україну на "Євробаченні". Зірка підготувала запальну пісню We Are One. На сцені артистка постала у не менш яскравому образі – блискучому костюмі та із дредами.

Але тоді на конкурсі, який відбувся в Києві, виступав O.Torvald. Гурт посів 24 місце.

Нагадаємо, цього року у Національному відборі на "Євробачення-2022" боротимуться вісім учасників: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA та WELLBOY. Фінал відбудеться 12 лютого.

Після перемоги минулого року італійського гурту Måneskin, "Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. У конкурсі візьме участь 41 країна.

