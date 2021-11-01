Полякова на Сицилії, Єфросиніна на Мальдівах: де відпочивають зірки під час карантину

Зірки обрали теплі краї.
Щодня в Україні значно погіршується ситуація з коронавірусом.
Попри це, знаменитості все ж вирішили полетіти у відпустку за кордон. І поки Київ у "червоній зоні", зірки насолоджуються вільним відпочинком на райських островах та в теплих країнах. Зокрема, артисти обрали Мальдіви, Танзанію, Туреччину та Італію.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, де зараз відпочивають українські селебрітіз.
Маша Єфросиніна
Мальдіви для відпочинку обрала телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна. Знаменитість разом із чоловіком та сином вирішила перезавантажитися та насолодитися спокоєм, красивими краєвидами та Індійським океаном.
Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин продовжує насолоджуватися відпусткою в Туреччині з чоловіком та синами. Спершу зірка з сім'єю вирішила полетіти до Єгипту, але не склалося. За декілька годин до вильоту з Києва готель, який обрала співачка, не підтвердив заявку на відпочинок. Федишин із чоловіком не розгубилися та одразу забронювати тур до Дубаї, але і там склалася аналогічна ситуація. Тому компанія опинилася у Туреччині і, схоже, зовсім про це не жалкує. Вони обрали готель, схожий на Діснейленд із найбільшим парком атракціонів та аквапарком, чому тішаться не лише діти, а й батьки.
Оля Полякова
Співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою гайнула на італійський острів Сицилія. Зіркова матуся із 16-річною Машею оселилися на віллі з приватним шеф-кухарем та басейном, довжиною 18 метрів. Попри те, що погода там не така спекотна, як на екзотичних островах, дівчата кайфують від атмосфери.
Анна Трінчер
Співачка та акторка Анна Трінчер разом з бойфрендом, блогером Олександром Волошиним полетіли до Танзанії. Закохані обрали для відпочинку Занзібар. Втім, спершу пара довго планувала свою поїздку. Обирали між Дубаєм, Домініканою і навіть вже повністю сплатили поїздку на Мальдіви. Втім, острів закрив в'їзд для нових гостей. Блогери обрали п’ятизірковий готель, який їм у результаті не сподобався, тому вони переїхали до іншого. Попри складнощі Аня та Сашко насолоджуються африканською природою та одне одним.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Зіркове подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес тиждень провели у Португалії. Пара досліджувала Лісабон та побувала на мисі Рока. За словами Наді, там неймовірна енергетика, де зайві емоції забуваються та перетворюються на позитивні вайби.
Тарас Цимбалюк
Актор Тарас Цимбалюк з дружиною Тіною, попри те, що скептично ставилися до островів невеликого розміру, де крім океану, пальм і білого піску нічого немає, все ж спробували відпочити на Мальдівах. І закохані залишилися задоволені таким вибором. У фотоблогу зірка "Кріпосної" розповів, що це літо було дуже насиченим, тому подружжя, яке обожнює активний відпочинок, вирішило поїхати на райський острів без активного ритму.
"Сказати, що ми задоволені - не сказати нічого", – поділився знаменитість.
Днями повернулися до України шоумен Володимир Остапчук із дружиною Христиною та співак Павло Зібров із коханою та донькою.
Так, Остапчуки відпочили у Франції, пара насолоджувалася романтикою Парижа.
А Зібров у компанії своїх красунь набирався сил у Дубаї.
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