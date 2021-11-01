Полякова на Сицилії, Єфросиніна на Мальдівах: де відпочивають зірки під час карантину

Полякова на Сицилії, Єфросиніна на Мальдівах: де відпочивають зірки під час карантину

Зірки обрали теплі краї.

Щодня в Україні значно погіршується ситуація з коронавірусом.

Попри це, знаменитості все ж вирішили полетіти у відпустку за кордон. І поки Київ у "червоній зоні", зірки насолоджуються вільним відпочинком на райських островах та в теплих країнах. Зокрема, артисти обрали Мальдіви, Танзанію, Туреччину та Італію.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, де зараз відпочивають українські селебрітіз.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Мальдіви для відпочинку обрала телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна. Знаменитість разом із чоловіком та сином вирішила перезавантажитися та насолодитися спокоєм, красивими краєвидами та Індійським океаном.

Маша Єфросиніна з чоловіком / instagram.com/mashaefrosinina

Ірина Федишин

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин продовжує насолоджуватися відпусткою в Туреччині з чоловіком та синами. Спершу зірка з сім'єю вирішила полетіти до Єгипту, але не склалося. За декілька годин до вильоту з Києва готель, який обрала співачка, не підтвердив заявку на відпочинок. Федишин із чоловіком не розгубилися та одразу забронювати тур до Дубаї, але і там склалася аналогічна ситуація. Тому компанія опинилася у Туреччині і, схоже, зовсім про це не жалкує. Вони обрали готель, схожий на Діснейленд із найбільшим парком атракціонів та аквапарком, чому тішаться не лише діти, а й батьки.

Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою гайнула на італійський острів Сицилія. Зіркова матуся із 16-річною Машею оселилися на віллі з приватним шеф-кухарем та басейном, довжиною 18 метрів. Попри те, що погода там не така спекотна, як на екзотичних островах, дівчата кайфують від атмосфери.

Оля Полякова з донькою Машею / instagram.com/polyakovamusic

Анна Трінчер

Співачка та акторка Анна Трінчер разом з бойфрендом, блогером Олександром Волошиним полетіли до Танзанії. Закохані обрали для відпочинку Занзібар. Втім, спершу пара довго планувала свою поїздку. Обирали між Дубаєм, Домініканою і навіть вже повністю сплатили поїздку на Мальдіви. Втім, острів закрив в'їзд для нових гостей. Блогери обрали п’ятизірковий готель, який їм у результаті не сподобався, тому вони переїхали до іншого. Попри складнощі Аня та Сашко насолоджуються африканською природою та одне одним.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Зіркове подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес тиждень провели у Португалії. Пара досліджувала Лісабон та побувала на мисі Рока. За словами Наді, там неймовірна енергетика, де зайві емоції забуваються та перетворюються на позитивні вайби.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор Тарас Цимбалюк з дружиною Тіною, попри те, що скептично ставилися до островів невеликого розміру, де крім океану, пальм і білого піску нічого немає, все ж спробували відпочити на Мальдівах. І закохані залишилися задоволені таким вибором. У фотоблогу зірка "Кріпосної" розповів, що це літо було дуже насиченим, тому подружжя, яке обожнює активний відпочинок, вирішило поїхати на райський острів без активного ритму.

"Сказати, що ми задоволені - не сказати нічого", – поділився знаменитість.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Днями повернулися до України шоумен Володимир Остапчук із дружиною Христиною та співак Павло Зібров із коханою та донькою.

Так, Остапчуки відпочили у Франції, пара насолоджувалася романтикою Парижа.

Володимир Остапчук з дружиною / instagram.com/vova_ostapchuk

А Зібров у компанії своїх красунь набирався сил у Дубаї.

Павло Зібров з дружиною та донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

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