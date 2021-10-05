Полякова насмішила гримасами молодшої доньки і привітала її з першим ювілеєм

Алісі виповнилося 10 років.

Українська співачка Оля Полякова повідомила про свято у її родині.

Так, сьогодні день народження святкує молодша донька зірки Аліса. У дівчинки перший ювілей, їй виповнилося 10 років. Знаменита мама вже встигла привітати дівчинку. На сторінці в Instagram Полякова розмістила світлини з Алісою, на яких вона корчить кумедні гримаси.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

" Моя Амазонко! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, гуморна, талановита дівчинка! Ти як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства знає чого ти хочеш, і інше не пропонувати. Щоб зробити ці фото, треба було зробити 1000, з обличчям, яке не схвалило б суспільство", - написала Полякова.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Артистка також додала, що вона "схвалює" і "любить будь-яке пичко" доньки, бо у ньому вся Аліса – "непокірна, творча, і самобутня".

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