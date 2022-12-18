Полякова насмішила кумедним відео з 11-річною донькою, яка вчить її правильно говорити українською

Співачка також розповіла, коли її донька почала спілкуватися українською.
Українська виконавиця Оля Полякова насмішила кумедним відео, де молодша донька вчить її правильно говорити українською мовою.
В Instagram-stories знаменитість поділилася, що Аліса не дозволяє при ній взагалі спілкуватися російською. Окрім того, дівчинка постійно виправляє зіркову маму, якщо та щось неправильно говорить українською.
"Вчителька української мови Аліса поправить кожну вашу фразу, я не можу нічого говорити без її поправок. У мене з'явився вдома вчитель української - не дозволяє говорити при ній російською, і поправляє кожне слово", - поділилася Полякова.
Та Аліса просто на відео вирішила виправити маму та вказала їй на помилку.
"Виправляє", - одразу виправила Полякову донька.
Співачка зазначила, що Аліса перейшла повністю на українську від 24 лютого, а до цього спілкувалася російською. Полякова дивується, як її донька встигла так швидко удосконалити свої знання, тим більше вона жила весь цей час у Великій Британії.
"Я не знаю, яким чином вона вивчила українську, але до 24 лютого вона не говорила українською. Вона поїхала до Англії і там перейшла на українську. За цей час вона сама навчилася говорити українською і говорить краще всіх. Я не розумію, як це сталося в Англії, де вона ні з ким не займалася", - розповіла Оля.
У кінці відео знаменитість показала, як Аліса прикрасила новорічну ялинку вдома. Так, дівчинка на вершину святкового дерева поставила прапор України.
"Дивіться, яку вона ялинку прикрасила сама. А зверху український прапор", - додала Полякова.
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