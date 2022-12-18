Полякова насмішила кумедним відео з 11-річною донькою, яка вчить її правильно говорити українською

Українська виконавиця Оля Полякова насмішила кумедним відео, де молодша донька вчить її правильно говорити українською мовою.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що Аліса не дозволяє при ній взагалі спілкуватися російською. Окрім того, дівчинка постійно виправляє зіркову маму, якщо та щось неправильно говорить українською.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Вчителька української мови Аліса поправить кожну вашу фразу, я не можу нічого говорити без її поправок. У мене з'явився вдома вчитель української - не дозволяє говорити при ній російською, і поправляє кожне слово", - поділилася Полякова.

Та Аліса просто на відео вирішила виправити маму та вказала їй на помилку.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Виправляє", - одразу виправила Полякову донька.

Співачка зазначила, що Аліса перейшла повністю на українську від 24 лютого, а до цього спілкувалася російською. Полякова дивується, як її донька встигла так швидко удосконалити свої знання, тим більше вона жила весь цей час у Великій Британії.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не знаю, яким чином вона вивчила українську, але до 24 лютого вона не говорила українською. Вона поїхала до Англії і там перейшла на українську. За цей час вона сама навчилася говорити українською і говорить краще всіх. Я не розумію, як це сталося в Англії, де вона ні з ким не займалася", - розповіла Оля.

У кінці відео знаменитість показала, як Аліса прикрасила новорічну ялинку вдома. Так, дівчинка на вершину святкового дерева поставила прапор України.

Саме така ялинка вдома в Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дивіться, яку вона ялинку прикрасила сама. А зверху український прапор", - додала Полякова.

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