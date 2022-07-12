Полякова натякнула, що випускатиме пісні у стилі рок, та заінтригувала неочікуваним дуетом

Зокрема, тепер виконавиця випускатиме українськомовні пісні. Оля вже й готує новий музичний альбом.

Як зізналась Полякова, слухачі будуть приємно здивовані. Адже це вже буде не та Оля, якої її всі звикли бачити. Ба більше, артистка почне виконувати пісні в іншому стилі. Зірка натякнула, що це буде рок.

"Я пишу зараз український альбом. Наразі займаюся цим щодня. Якщо чесно, це буде така еволюція. Ви зовсім не знаєте таку Олю Полякову. Я розуміла, що я вже ж дівчинка доросла, і мені треба буде кудись рости. Але я не розуміла, куди. Тепер я точно знаю, куди мені рости. Бо цей альбом буде і глибокий, і дуже голосовий. Я вже сформувалася, як вокалістка, і тому в мене є підґрунтя, щоб зробити класну музику. Я завжди хотіла трішечки рок робити, от вам трішки привідкрила, що це буде", - зізналася Оля в ефірі "Сніданку з 1+1".

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До речі, у Полякової запланована доволі цікава колаборація. Виконавиця розповіла, що записала дуетну пісню з Артемом Пивоваровим. А вже завтра, 13 липня, артисти почнутю знімати кліп на їхню спільну пісню.

"Ой, буде така крута колаба, я навіть вже пісню слухала. Це буде дуже класний, дуже потужний молодий співак. Він дуже потужний, круту музику зробив, трек буде класним. Я більше не буду нічого казати, самі все почуєте. Завтра ми знімаємо кліп", - поділилася Оля.

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