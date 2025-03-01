Полякова неочікувано назвала Кароль "крикухою" та порівняла її голос зі своїм

Артистка заговорила за конкуренцію з колегою.
Українська співачка Оля Полякова висловилася про творчість колеги Тіни Кароль.
Як відомо, від 2021 року між виконавицями панує напруга через вислів Полякової, що голос Кароль нагадує їй "плакальницю на похоронах". І з плином часу попдіва знову взялася говорити про їхню конкуренцію в українському шоубізнесі. Щоправда, цього разу була обачнішою та назвала "нервовою крикухою" не лише Тіну, але й себе. І додала, що вони постійно "буцаються" одна з одною у творчості. Водночас наголосила, що насправді вони не ворогують.
"Я реально дуже люблю Тіну як артистку. Вона нервова крикуха – така, якою й має бути артистка. Я сама така. Я люблю Тіну. Але якось так сталося, що нас лишилося тільки дві. І буцатися нам доводиться тільки одна з одною. Я би буцалася з Єфросиніною, але я навіщось з нею подружилась. До того ж вона не співає поки що, слава Богу. Тому залишилась Тіна і ми дограємо історію конкуренції", - наголосила Оля під час запису шоу "Дорослі дівчата", фрагментом якого в TikTok поділилася юзерка halinkaa___.
Нагадаємо, нещодавно українські зірки відреагували на нещодавню суперечку президентів України та США. Дантес, Монатік, Осадча та інші зробили креативні заяви на підтримку Володимира Зеленського та розкритикували поведінку Трампа.
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