Полякова неочікувано назвала Кароль "крикухою" та порівняла її голос зі своїм

Українська співачка Оля Полякова висловилася про творчість колеги Тіни Кароль.

Як відомо, від 2021 року між виконавицями панує напруга через вислів Полякової, що голос Кароль нагадує їй "плакальницю на похоронах". І з плином часу попдіва знову взялася говорити про їхню конкуренцію в українському шоубізнесі. Щоправда, цього разу була обачнішою та назвала "нервовою крикухою" не лише Тіну, але й себе. І додала, що вони постійно "буцаються" одна з одною у творчості. Водночас наголосила, що насправді вони не ворогують.

"Я реально дуже люблю Тіну як артистку. Вона нервова крикуха – така, якою й має бути артистка. Я сама така. Я люблю Тіну. Але якось так сталося, що нас лишилося тільки дві. І буцатися нам доводиться тільки одна з одною. Я би буцалася з Єфросиніною, але я навіщось з нею подружилась. До того ж вона не співає поки що, слава Богу. Тому залишилась Тіна і ми дограємо історію конкуренції", - наголосила Оля під час запису шоу "Дорослі дівчата", фрагментом якого в TikTok поділилася юзерка halinkaa___.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно українські зірки відреагували на нещодавню суперечку президентів України та США. Дантес, Монатік, Осадча та інші зробили креативні заяви на підтримку Володимира Зеленського та розкритикували поведінку Трампа.

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