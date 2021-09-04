Полякова поділилася, чи перепросив Меладзе за те, що назвав її фріком

Артистка чула, що співак шкодує про сказане.

Українська співачка Оля Полякова, яку російський артист Валерій Меладзе нещодавно назвав фріком, поділилася, чи перепросив він за свої слова.

Так, у програмі "Зірковий шлях" виконавиця розповіла, що чула про те, що Валерій шкодує про сказане. Втім, особисто він їй не телефонував.

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"Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував. Я думаю, що з часом ми, можливо, помиримося, але ми й не сварилися. Я за те, щоб люди одне одного не знецінювали. Іноді і артисти, і люди взагалі знецінюють одне одного, щоб якось піднестися. Але не можна давати себе ображати. Дівчата, не мовчіть – одразу бийте в пику, – сказала б моя Аліса", – поділилася виконавиця.

Зауважимо, наприкінці квітня Оля Полякова заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим. Згодом, брат композитора Валерій прокоментував секс-скандал, назвав Полякову фріком та заявив, що вона все вигадала. Відповідь від української співачки не змусила довго чекати. Зі свого боку, Полякова вирішила задати співаку декілька гострих запитань, зокрема, про Крим.

Нагадаємо, днями Оля Полякова розповіла про секс з чоловіком на 17 році шлюбу. Співачка також розповіла про кризу у стосунках з коханим.

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