Полякова показала, як її молодша донька із прапором гімн України співала – відео

Співачка Оля Полякова поділилася відео, де її молодша донька співає гімн України.

У ролику, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, 10-річна Аліса постала посеред кімнати із прапором на плечах.

Дівчинка старанно виконувала державний гімн.

"Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями!!!" – прокоментувала зірка.

У коментарях фани захопилися зіркової доньки.

Молодець, Аліса

Аліса крута! Має свій погляд на життя

Так зворушливо співає, дуже гарно

Не могли не пожартувати фанати і над кінцівкою пісні. Дівчинка неочікувано закричала на останній ноті: "Фінал неочікуваний", "Фінал Валєриний", "Гарно співала, але в кінці щось пішло не так".

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Ведучі 1+1 Падалко, Грубич, Гринчук, Таран, Шовкопляс, Мірошниченко, Ванникова та Онуфрійчук розповіли, що зараз грає у їхніх плейлистах та про улюблених європейських виконавців.

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