Полякова пояснила, чому не поїхала до Юрмали, і висловилась про виступ Данилка з російськими хітами

Українська співачка Оля Полякова пояснила, чому не поїхала до Юрмали, та прокоментувала виступ на концерті Андрія Данилка з російськомовним репертуаром.

Так, нещодавно відбувся масштабний музичний фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле. Там виступили й українські артистки, такі як Макс Барських, ALEKSEEV та Андрій Данилко. А от Олі Полякової на фестивалі не було. Співачка у програмі "Ранок у великому місті" пояснила, що не відмовлялася від виступу. Саме тоді виконавиця брала участь у зніманнях нового шоу. Тож, як пояснила зірка, вона просто обрала український проєкт.

Оля Полякова

"Я не відмовилася. У мене 26-го (липня – прим. ред.) знімалися шоу, де я сиджу в журі. Я обрала в своїй країні свій проєкт. Я б із задоволенням пішла б співати до Лайми Вайкуле, бо вона підтримує Україну. Вона на нашому боці", - пояснила виконавиця.

До слова, на фестивалі Макс Барських та ALEKSEEV спілкувалися англійською мовою, а от Андрій Данилко – російською. Оля Полякова прокоментувала це. Артистка зазначила, що не може засуджувати шоумена. Вона наголосила, що Данилко – дійсно патріот України, який від початку повномасштабної війни залишився в своїй країні та підтримує українців.

Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле

"Я не можу коментувати вчинки інших людей. Я не знаю, чим він мотивується. Я дуже люблю Андрія. Я точно знаю, що він - українець щирий. Він не виїздив нікуди. Він був з нашою країною. Він жив на Хрещатику приймав в себе в хаті людей", - висловилася зірка.

Нагадаємо, раніше й сам Андрій Данилко пояснив, чому під час війни співає російською та іноді може нею спілкуватися. Шоумен прокоментував свою мовну позицію.

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